»³·Á¶õ¹Á¤Ë½ÐË×¤Î¥¯¥Þ¡¡¤¤ç¤¦¤âÊá³Í¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¡¥¯¥Þ¤ò»É·ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍ¥Àè
»³·Á¶õ¹Á¤Ë¥¯¥Þ¤¬µïºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤â¤Þ¤À¥¯¥Þ¤ÎÊá³Í¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¶õ¹Á¤Ï¡¢°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤ÇÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Î±¿¹Ò¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»³·Á¶õ¹Á¤Ë½ÐË×¤Î¥¯¥Þ¡¡¤¤ç¤¦¤âÊá³Í¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¡¥¯¥Þ¤ò»É·ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍ¥Àè
Åìº¬»Ô¤Î»³·Á¶õ¹Á¤Ç¤Ï¤¤Î¤¦¸áÁ°¡¢³êÁöÏ©¤ÇÂÎÄ¹£±¡¥£²¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î¥¯¥Þ£±Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤¬¤½¤Î¸å¤âÉßÃÏÆâ¤ËµïºÂ¤Ã¤¿¤¿¤á³êÁöÏ©¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¡¢¤¤Î¤¦¤Ï£±£°ÊØ¤¬·ç¹Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³êÁöÏ©ÉÕ¶á¤Ë¤Ï¤¤Î¤¦ÎÄÍ§²ñ¤¬È¢¥ï¥Ê¤ò£³¤ÄÀßÃÖ¤·¡¢Êá³Í¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³¸ýñ¥ÂÀ¡¡µ¼Ô¡Ö¸á¸å£±»þ£³£°Ê¬¤ò²á¤®¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤â¥¯¥Þ¤Î»Ñ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤º¶õ¹Á¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿£³¤Ä¤Î¥ï¥Ê¤Ë¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¥¯¥Þ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°£´»þÈ¾¤´¤í¤Ë³êÁöÏ©¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢
¤½¤Î¸å¤Ï¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³·Á¶õ¹Á»öÌ³½ê¤Ï¤¤ç¤¦¡¢°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤éÈô¹Ôµ¡¤òÄÌ¾ï±¿¹Ò¤¹¤ëÂÐ±þ¤ò¤È¤ê¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÃÙ¤ì¤Ê¤É¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÍøÍÑ¼Ô¡ÖÅìµþ¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¶õ¹Á¤Ë·§¤¬¤¢¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¨»³·Á¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢º£¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤ÆÈô¹Ôµ¡»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×
ÍøÍÑ¼Ô¡ÖÅìº¬¤Ë¤Ï²ÌÊª¤¬Èô¹Ô¾ì¤Î¼þ¤ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç·§¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í½ÄêÄÌ¤ê²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤³¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»³·Á¶õ¹Á»öÌ³½ê¤Ï¡¢º£¸å¤âÄÌ¾ï±¿¹Ò¤òÂ³¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥Þ¤¬Èô¹Ôµ¡¤ÎÎ¥Î¦¤äÃåÎ¦¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢³êÁöÏ©¤òÊÄº¿¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìº¬»Ô¤Ï¤³¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª¤È¤È¤¤¶õ¹Á¶á¤¯¤ÇÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤ÈÆ±¤¸¸ÄÂÎ¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åìº¬»Ô¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤ò»É·ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¡¢¥ï¥Ê¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Æ°¤«¤µ¤º¡¢ÀÅ¤«¤ËÂÔ¤Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶õ¹ÁÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¥¨¥µ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¤¤º¤ì¥ï¥Ê¤ËÆþ¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£