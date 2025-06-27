¡ÚÅ°ÄìÄ´ºº¡Û¡È»Ë¾åºÇÃ»¡ÉÇß±«ÌÀ¤±¤Ç¡Ö¹ß¿åÎÌ¡×Ê¿Ç¯Èæ¤Ë°ÛÊÑ¡Ä Åìµþ¤Ï¤â¤·º£ÌÀ¤±¤¿¤é¤ï¤º¤«¡Ö25%¡×
27Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ¡¢¶å½£ÆîÉô¡¦ËÌÉô¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç°ìÀÆ¤ËÇß±«ÌÀ¤±¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¶å½£ËÌÉô¤È»Í¹ñ¡Ê¤½¤ì¤¾¤ì19Æü´Ö¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¡Ê18Æü´Ö¡Ë¤Ç¤Ï¡¢´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÃ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯¤ÎÇß±«¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢±«¤Ï¹ß¤ë»þ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¹ß¤ë¡Ö¥á¥ê¥Ï¥ê·¿¡×¡£
¡ÈÇß±«¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤Æü¡É¤¬Â¿¤¤¤¦¤¨¡¢´ü´Ö¤âµÏ¿Åª¤ËÃ»¤¤¡£
Çß±«¤Î´Ö¡¢Ê¿Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤ì¤°¤é¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤êÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°ÛÎã¤Î¡È¾¯¤Ê¤µ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ê¿Ç¯Èæ¡Ö35%¡×!?
27Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÈ¯É½¤ÇÀ¾ÆüËÜ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÇß±«ÌÀ¤±¡£
ÃÏÊý¤´¤È¤Ë°Ê²¼¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Öº£Ç¯¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤«¤éÇß±«ÌÀ¤±¤Þ¤Ç¤Î¹ç·×¹ß¿åÎÌ¡×¤ò½Ð¤·¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Î¡ÖÊ¿Ç¯¤ÎÇß±«´ü´Ö¤Î¹ß¿åÎÌ¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢²¿¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î±«ÎÌ¤À¤Ã¤¿¤«·×»»¤·¤¿¡£
¡Ú²Æì¡ÛÆáÇÆ¡§47%
¡Ú±âÈþ¡ÛÌ¾À¥¡§35%
¡Ú¶å½£ÆîÉô¡Û¼¯»ùÅç¡§100%
¡Ú¶å½£ËÌÉô¡ÛÊ¡²¬¡§78%
¡Ú»Í¹ñ¡Û¹âÃÎ¡§80%
¡ÚÃæ¹ñ¡Û¹Åç¡§46%
¡Ú¶áµ¦¡ÛÂçºå¡§81%
¡Ê¢¨º£Ç¯¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤ÈÇß±«ÌÀ¤±¤Ï½©¤ËºÇ½ª³ÎÄê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç»»½Ð¡Ë
¼¯»ùÅç¤ÇÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Î±«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¤Ï¡¢¸®ÊÂ¤ßÊ¿Ç¯°Ê²¼¡£
ÆÃ¤Ë±âÈþÃÏÊý¤ÎÌ¾À¥¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤º¤«35%¤Î¹ß¿åÎÌ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
Åìµþ¤Ï¤â¤·º£ÌÀ¤±¤¿¤é¡Ö25%¡×
´ØÅì¤Ï6·î10Æü¤ËÇß±«Æþ¤ê¤·¤Æ°ÊÍè¤Þ¤ÀÌÀ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¡¢Ê¿Ç¯¤ÎÇß±«¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ú´ØÅì¡ÛÇß±«Æþ¤ê6·î10Æü¡Á26Æü¸½ºß
ÅìµþÅÔ¡ÊÅìµþ¡Ë¡§25%
¿ÀÆàÀî¸©¡Ê²£ÉÍ¡Ë¡§24%
ÀéÍÕ¸©¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡§23%
ºë¶Ì¸©¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¡Ë¡§44%
·²ÇÏ¸©¡ÊÁ°¶¶¡Ë¡§40%
ÆÊÌÚ¸©¡Ê±§ÅÔµÜ¡Ë¡§45%
°ñ¾ë¸©¡Ê¿å¸Í¡Ë¡§51%
Åìµþ¡¦²£ÉÍ¡¦ÀéÍÕ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÊ¿Ç¯¤Î25%ÄøÅÙ¤Î¹ß¿åÎÌ¡£
¤µ¤¤¤¿¤Þ¤ä´ØÅìËÌÉô¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤Ï¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ìó40¡Á50¡ó¤À¡£
´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤Ç¡¢Çß±«¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯Èæ¤¬ÎòÂåºÇ¤â¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬50¡ó¡Ê1990Ç¯¡¢ÃÏ°èÊ¿¶Ñ¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¾¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤â¤·º£Çß±«¤¬ÌÀ¤±¤¿¤é¡¢Îò»ËÅª¤Ê¾¯±«¤È¤·¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¡£
Çß±«ÌÀ¤±¤Ï¡Ö7·î¾å½Ü¡×¤«
ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤¬26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÇß±«ÌÀ¤±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅìÆüËÜ¤Î³ÆÃÏÊý¤â¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê¤«¤Ê¤êÁá¤¯7·î¾å½Ü¤ËÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¯Í½ÁÛ¤À¡£
Çß±«¤ÎÃ»¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢´ü´ÖÃæ¤È¤·¤Æ¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÏµÏ¿Åª¤Ê¡È¾¯±«¡É¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¥á¥ê¥Ï¥ê·¿¡×¤ÎÇß±«¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï·ã¤·¤¤¥²¥ê¥éÍë±«¡£
°ú¤Â³¤¡¢ÆÍÁ³¤Î¹ë±«¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ú¼¹É®¡§Àî¸¶¹À´ø¡Û