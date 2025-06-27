¸òÎ®Àï11°Ì¤Îµð¿Í¡¢Èò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ì¡Ö¥Ý¥¹¥È²¬ËÜ¡×ÌäÂê¤Ë½èÊýäµ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«
²¬ËÜ¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤¬µð¿Í¤ËÂç¤¤Ê±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡¸òÎ®Àï¤Ï6¾¡11ÇÔ1°ú¤Ê¬¤±¤Î11°Ì¡£ÇÈ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¥»¡¦¥ê¡¼¥°4°Ì¡¢¼Ú¶â1¤Îµð¿Í¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢CSºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇDeNA¤ËÇÔÂà¡£º£Ç¯¤³¤½¤ÏÈá´ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ò¡½¡½¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤Î°ìÈ¯¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ªÁýÅÄÎ¦¤Î¹ë²÷¤Ê4¹æ¥½¥í¥·¡¼¥ó
¡¡¥×¥íÌîµå¼èºà·Ð¸³¤ÎËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶ìÀï¤Î¸¶°ø¤¬ÉÔÆ°¤Î4ÈÖ¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£5·î6Æü¡¢ºå¿ÀÀï¤Î°ìÎÝ¼éÈ÷¤ÇÁö¼Ô¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º¸Éª¤¸¤óÂÓ¤òÉé½ý¡£Éüµ¢¤ÎÌÜ½è¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÊÔÀ®¥µ¥¤¥É¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂçË¤¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±¦¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤ÎÉÔºß¤ò·êËä¤á¤·¤è¤¦¤ÈÆ°¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢42ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¤È¤¤¤¦¶ËÅÙ¤ÎÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ç2·³Íî¤Á¡£ËÜÍè¤Ê¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ÎµÈÀî¾°µ±¤¬ÂåÌò4ÈÖ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡×
¡¡²¬ËÜ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£µ¨¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡½¡½¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤òÊ¤¤¦¤½¤ó¤Ê¥à¡¼¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Á°½Ò¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¤³¤¦°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸µ¡¹¡¢²¬ËÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼»Ö¸þ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¡£Áá¤±¤ì¤Ðº£¥ª¥Õ¤Ë¤âÊÆµå³¦Ä©Àï¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ëÏÃ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢²¬ËÜ¤¬¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ÊÔÀ®¥µ¥¤¥É¤Ï¡Ø¥Ý¥¹¥È²¬ËÜ¡Ù¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±¦¤ÎÂçË¤¤È¤·¤Æ¤Ï°éÀ®¤Î¥Æ¥£¥Þ¡¢¥Õ¥ë¥×¤¢¤¿¤ê¤¬¸õÊä¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢°éÀ®¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î¥È¥ì¡¼¥É³ÍÆÀ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ä¥®¥Ï¥®´¶¤¬ÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤Ê¤é¤Ð¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¥×¥íÌîµå¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊä¶¯¤Î°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¤Ï¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤è¤ë¿·¿Í³ÍÆÀ¤Ç¤¹¡£
¡Öº£Ç¯¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ç¤ÏÁÏ²ÁÂç¤ÎÎ©ÀÐÀµ¹¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Ë¡À¯Âç¤Î¾¾²¼Êâ³ð¡¢Ãæ±ûÂç¤ÎÈË±ÊÚð¡¢ÆüËÜÂç¤ÎÃ«Ã¼¾¸à¤È¤¤¤Ã¤¿±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£Î©ÀÐ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ÃêÁª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ì´º¤Ë¶¥¹ç¤ËÎ×¤à¤Ê¤é³°¤ì1°Ì¤òÃ¯¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂ¾¤Î¸õÊä¤ò¡Ø°ìËÜÄà¤ê¡Ù¤Ç³Î¼Â¤Ë¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤ë¤Î¤«¡¢¥×¥í¤Ç¤Î¿¤Ó¤·¤í¤â´Þ¤á¤¿»öÁ°Ä´ºº¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤ÆÀõÌîæÆ¸ã¡¢ÇëÈø¶©Ìé¤Ê¤É¥É¥é¥Õ¥È¾å°ÌÁÈ¤ÎÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥í¡¼¥Þ¤Ï°ìÆü¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤é¤º¡£¤·¤«¤·µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Þ¤¿¡¢»ö¼Â¤Ç¤¹¡£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÀ®¸ù¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸½ÍÀïÎÏ¤ÎÀ®Ä¹¤òµ§¤é¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]