7人組ダンス&ボーカルユニット・三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの今市隆二が27日、都内で行われた自身がプロデュースを手掛けるアパレルブランド「RILY」の6度目となるポップアップストア「RILY POP-UP STORE in Tokyo 」の取材会に出席。同グループのメンバーからの反応を明かした。6度目の開催となる今回のコレクションでは、ヴィンテージデニムアドバイザーの藤原裕氏と再度タッグを組み、オリジナルヴィンテージデニムを制作した。今回は初めて夏にぴったりなホワイトデニムも商品化。昨年、旧知の仲である藤原氏と初のタッグを果たし再起動を果たした今市のアパレルブランド「RILY」。今回もタッグを組み、今市のルーツでもあるヴィンテージをベースにデニムの他、カットソー、パーカーといったアパレルラインをはじめ、ピアス、ネックレスといったジュエリー、バッグやバンダナなど雑貨類まで全23種のアイテムを展開する。

今市は三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのメンバーからの反応について「特にないです(笑)」と回答し笑いを誘うと、続けて「それぞれメンバーもアパレルブランドをやっているので、それぞれがやりたい世界観をみんな追求してやっている」と説明。そんな中、同じくヴィンテージ好きな山下健二郎に言及し、「健ちゃんのブランドのものをセットアップでいただいたりもしたので、今回のこのホワイトデニムのセットアップはプレゼントします」と宣言した。LDHの後輩については、「今までプレゼントとかやってこなかった」としつつ、「今回レセプションパーティーに後輩たちを呼ばせてもらってるんで、そこで、誰が来るかっていうところですね」とニヤリ。「無理強いというか、無理に誘うこともないんで、好きだったら来てもらいたいな」と呼びかけた。さらに、今市自身の交友関係から弦巻史也が手がける2015年に創業した日本を代表するヘッドギアブランド「THE H.W.DOG&CO.(ドッグ&コー)」とのコラボアイテムとしてハット、キャップも初めて販売する。ポップアップストアは、あす28日〜30日に東京・JOINT AROUND the CORNERにて開催される。取材会にはほかに、藤原氏が参加した。