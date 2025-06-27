º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤ª¸ß¤¤ÍÍ¡Ä¡© ºÊ¤Î¼å¤ß¤ËÉÕ¤±¹þ¤àÉ×¡Ú¸ÈÆÃ¸¢²Ç¤¤¤Ó¤ê Vol.60¡Û
Á°¤ÎÏÃ¤òÆÉ¤à¡£µÁÊì¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â²Ç¤ËµÙ¿¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤É×¡£²Ç¤Î¼å¤ß¤ò¼¡¡¹¤ÈÆÍ¤¤¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£
¢£»º¸å¤ÏµÁÊì¤Î¼ê¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡©
¢£¸À¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤¡Ä
¤¹¤Ç¤ËÍýÉÔ¿Ô¤Ê²Ç¤¤¤Ó¤ê¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢É×¤«¤é¤ÏµÁÊì¤ÎÀ¤ÏÃ¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤òµÙ¿¦¤·¤í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¥ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿´¤âÂÎ¤âÈè¤ìÀÚ¤ê¡¢È¿¹³¤¹¤ëµ¤ÎÏ¤¹¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤Ï¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯É×¤ÎÍ×µá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¼å¤Ã¤¿ºÊ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢µÁÊì¤Î²Ç¤¤¤Ó¤ê¤Ï¤µ¤é¤Ë·ã¤·¤¯¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¿ÀÃ«¤â¤Á¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¿ÀÃ«¤â¤Á)