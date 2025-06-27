¥·¥½¥ó¥Ì¤¸¤í¤¦¡Ö¤Ä¤«¤Þ¤¨¤¿¡×¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥Ñ¥·¥ã¥ê¡¡ÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¤Ë¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥·¥½¥ó¥Ì¡×¤Î¤¸¤í¤¦¡Ê46¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤¸¤í¤¦¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È½ª±é¸å¤Ä¤«¤Þ¤¨¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´Æ£ÛÙÎ¤¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£2¿Í¤Î¿ÈÄ¹º¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö1ÃÊ¹â¤¤¤È¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¿ÈÄ¹º¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤·¤ª¤ê¤Á¤ã¤ó´é¤Á¤Ã¤µ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê2¿Í¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤ï¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¡¼2¿Í¡¡¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÛÙÎ¤¤Á¤ä¤ó¤Ï168cm¡¢¤¸¤í¤¦¤µ¤ó¤Ï179cm¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤·¤ª¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤Í¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¸¤í¤¦¤Ïº£·î29Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦ËÜÂ¿·à¾ì¤Ç¾å±éÃæ¤Î·àÃÄ¡ÖÂç¿Í¸ø±é¡×¤ÎÉñÂæ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±éÃæ¡£¤Þ¤¿¤¸¤í¤¦¤È¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ëº´Æ£¤Ï¡¢¡Ö¥·¥½¥ó¥Ì¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¡£¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£