¡Ê¤Þ¤È¤á¡ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï566±ß¹â¤Ç5¥ö·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë4Ëü±ßÂæ¤Ë²óÉü¡¡º£ÈÕ¤ÏÊÆPCE¤ÎÈ¯É½
Åìµþ»Ô¾ì¤Þ¤È¤á
1.³µ¶·
Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï281±ß¹â¤Î39,866±ß¤Ç´óÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä«Êý¤«¤éÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤Ç¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó5¥ö·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë4Ëü±ßÂæ¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°Ã»´ü¶Ú¤Ë¤è¤ë³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¤Ø¤ÎÇã¤¤¤¬ÃÇÂ³Åª¤ËÆþ¤ê¡¢¾å¤²Éý¤ò³ÈÂç¤·¤¿Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï1·î7Æü¤Ë¤Ä¤±¤¿Ç¯½éÍè¹âÃÍ¡Ê40,083±ß¡Ë¤ò¹¹¿·¤¹¤ë630±ß¹â¤Î40,215±ß¤ÇÁ°°ú¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¶½»Ô¾ì¤Ç¤ÏÅì¾Ú¥°¥íー¥¹250»Ø¿ô¤¬Â³Íî¡¢1.0%°Â¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
2.¸ÄÊÌÌÃÊÁÅù
²£ÉÍ¥´¥à¡Ê5101¡Ë¤Ï°ì»þ¡¢ÇÛÅöÍî¤Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿´ð½àÃÍ¥Ùー¥¹¤Ç8.6%¹â¤Î3,923±ß¤ò¤Ä¤±¡¢Ç¯½éÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¾Ú·ô¤¬Æ±¼Ò¤ÎÅê»ñÈ½ÃÇ¤ò3ÃÊ³¬¤Ç¿¿¤óÃæ¤Î¡Ö¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¡ÊÃæÎ©¡Ë¡×¤«¤éºÇ¾å°Ì¤Î¡Ö¥Ð¥¤¡ÊÇã¤¤¡Ë¡×¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÌÜÉ¸³ô²Á¤Ï½¾Íè¤Î4,100±ß¤«¤éÁ°Æü½ªÃÍ¤ò3³ä¶¯¾å²ó¤ë4,800±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤òºàÎÁ»ë¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¡Ê6594¡Ë¤Ï3.8%°Â¤Î2,778±ß¤ò¤Ä¤±Â³Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£26Æü¡¢2025Ç¯3·î´ü¡ÊÁ°´ü¡Ë¤ÎÍ²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤ÎÄó½Ð´ü¸Â¤ò½¾Íè¤Î´ü¸Â¤À¤Ã¤¿6·î30Æü¤«¤é9·î26Æü¤Ø±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ØÅìºâÌ³¶É¤Ë¿½ÀÁ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡Ê´ë¶ÈÅý¼£¡ËÂÎÀ©¤ÎÉÔÈ÷¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿Åê»ñ²È¤«¤éÇä¤ê¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¡Ê9984¡Ë¤Ï2.5%¹â¤Î10,080±ß¤ò¤Ä¤±Â³¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£27Æü10»þ¤«¤é³«¤¤¤¿Äê»þ³ô¼çÁí²ñ¤Ç¡¢Â¹ÀµµÁ²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤Ï10Ç¯¸å¤ÎÆ±¼Ò¤Î»Ñ¤È¤·¤Æ¡Ö¿Í´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¡ØASI¡ÊÄ¶ÃÎÇ½¡Ë¡Ù¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤Î¤È¤³¤íÆüÊÆ¤È¤âÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤¬¾å¾º´ðÄ´¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¡¢³ô¼çÁí²ñ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤¬Çã¤¤ºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¯¤é¼÷»Ê¡Ê2695¡Ë¤Ï1.7%°Â¤Î3,535±ß¤ò¤Ä¤±È¿Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤¬¡ÖÃæ¹ñËÜÅÚ¤ÎÁ´Å¹ÊÞ¤òÊÄÅ¹¤¹¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¡¢¤³¤ì¤òºàÎÁ»ë¤·¤¿Çä¤ê¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÎÃæ¹ñ½ÐÅ¹¤ÏÆ±¶ÈÂ¾¼Ò¤«¤é¸å¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿ÊÆ¹ñ¤ÈÂæÏÑ»ö¶È¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶ÈÀÓ³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Î¸«Êý¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Çä¤êºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅ»Ò·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¡Ê5258¡Ë¤Ï3.4%¹â¤Î492±ß¤ò¤Ä¤±¡¢3Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£27Æü¡¢È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¡Ê¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î19.9¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë735Ëü2,900³ô¡¢¶â³Û¤Ë¤·¤Æ35²¯±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢»ñËÜ¸úÎ¨¤Î²þÁ±¤äÀÑ¶ËÅª¤Ê³ô¼ç´Ô¸µ»ÑÀª¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
VIEW POINT: ÌÀÆü¤Ø¤Î»ëÅÀ
Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï½µ´Ö¤Ç4.6%¹â¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿ÀáÌÜ¤Î4Ëü±ßÂæ¤ò²óÉü¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊýTOPIX¤Ï½µ´Ö¤Ç2.5%¹â¤ÈÌó2%¤Î¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤¬¤¢¤ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÃÍ¤¬¤µ³ô¤Ç¤¢¤ëÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Î¾å¾º¤¬´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Î¾å¾º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÃ»´üÅª¤Ê²áÇ®´¶¤ò·Ù²ü¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Íè½µ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢º£ÈÕÈ¯É½¤Î5·îÊ¬¤ÎÊÆPCE²Á³Ê»Ø¿ô¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£½µ¤Ï½µ½é¤Ç¥¦¥©¥éーFRB¡ÊÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ËÍý»ö¤é¤¬Íø²¼¤²¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤äÂ¾FOMC¡ÊÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ë¥á¥ó¥Ðー¤ÏÍø²¼¤²¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ö¥¤¥ó¥Õ¥ìÆ°¸þ¤ÎºÇ¿·¥Çー¥¿¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¡¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹Éô¡¡»³¸ý ·ÅÂÀ¡Ë
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹Éô