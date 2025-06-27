Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬È¾Ç¯¤Ö¤ê¤Ë4Ëü±ßÂæ²óÉü ½ªÃÍ4Ëü150±ß¤ÇÇ¯½éÍè¹âÃÍ
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢26Æü¤è¤ê°ì»þ600±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢½ªÃÍ¤ÏÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Ë4Ëü±ßÂæ¤ò²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×°ì»þÄä»ß¤Î±äÄ¹´ÑÂ¬¤â±Æ¶Á¤«
¡¡27Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢Á°Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¾å¾º¤·¤¿Î®¤ì¤«¤é¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤òÃæ¿´¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÅì¾ðÀª¤¬¤¤¤Ã¤¿¤óÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÊóÆ»´±¤¬¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Î°ì»þÄä»ßÁ¼ÃÖ¤Î´ü¸Â¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡½ªÃÍ¤Ï¡¢26Æü¤è¤ê¤â566±ß¹â¤¤4Ëü150±ß¤Ç¤·¤¿¡£½ªÃÍ¤¬4Ëü±ßÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢1·î7Æü°ÊÍèÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢Ç¯½éÍè¹âÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë