¡È¼Ö¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÊüÃÖ¡É¤Ç±ê¤¬¡Ä¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤âÍ×Ãí°Õ¡ª¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÇúÈ¯¤Ç²ÐºÒ»ö¸ÎµÞÁý¡Ú¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Û
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¡£»×¤ï¤Ì»ö¸Î¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡È¼Ö¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÊüÃÖ¡É¤Ç±ê¤¬¡Ä¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤âÍ×Ãí°Õ¡ª¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÇúÈ¯¤Ç²ÐºÒ»ö¸ÎµÞÁý¡Ú¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Û
²ÐºÒ»ö¸ÎÈ¯À¸¡¡8·î¤¬¥Ô¡¼¥¯
6·î26Æü¡¢NITE¡ÊÀ½ÉÊÉ¾²Áµ»½Ñ´ðÈ×µ¡¹½¡Ë¤¬¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Î²ÐºÒ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·îÊÌ¤Î»ö¸ÎÈ¯À¸·ï¿ô¤ò¸«¤ë¤È¡¢6·î¡Á8·î¤Î²Æ¾ì¤¬Â¿¤¯¡¢8·î¤¬¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Ç1860·ïÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á85%¤¬²ÐºÒ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â²¹¤Î¼ÖÆâ¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÊüÃÖ¤·¤¿NITE¤Î¼Â¸³¤Ç¤¹¡£
Ä¾¼ÍÆü¸÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤ÈËÄ¤é¤ß»Ï¤á¡¢Çò¤¤±ì¤¬¾å¤¬¤ê±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢ÆâÉô¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤·¡¢È¯²Ð¤äÇúÈ¯¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òÅëºÜ¤·¤¿À½ÉÊ¤Ï¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ã¼ç¤Ê¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓÅëºÜ¾¦ÉÊ¢ä
¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
¡¦ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö
¡¦½¼ÅÅ¼°ÅÅÆ°¹©¶ñ
¡¦½¼ÅÅ¼°ÁÝ½üµ¡
¡¦¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»
¡¦¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó
¡¦¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼
¡¦·ÈÂÓÍÑÀðÉ÷µ¡¡Ê¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¡Ë
¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¡ÃæÀîæÆ»Ò¡§
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ã¤ÆÆü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¡¢²¿¸Ä¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¼Ö¤ËÃÖ¤Ëº¤ì¤¿¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤é¡×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÇÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï
¢¡¼ÖÆâ¤äÄ¾¼ÍÆü¸÷¤¬¤¢¤¿¤ë¾ì½ê¤ËÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤
¢¡¶¯¤¤¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤
¤Þ¤¿¡¢À½ÉÊ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¦½¼ÅÅ¤Ç¤¤Ê¤¤
¡¦½¼ÅÅÃæ¤Ë°ÊÁ°¤è¤êÇ®¤¯¤Ê¤ë
¡¦ËÄ¤é¤ó¤ÇÊÑ·Á¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦Íî¤È¤¹¡¢¤Ö¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¶¯¤¤¾×·â¤Ç°ìÉô¤¬ÊÑ·Á¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦ÉÔ°Õ¤ËÅÅ¸»¤¬ÀÚ¤ì¤ë
¤³¤¦¤·¤¿°Û¾ï¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤é¡¢½¼ÅÅ¡¦»ÈÍÑ¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ëü¤¬°ìÈ¯²Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡Ê¾®·¿¥µ¥¤¥º¤Î¾ì¹ç¡Ë
²Ð²Ö¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÂçÎÌ¤Î¿å¤Ç¾Ã²Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥±¥Ä¤Ê¤É¤Ë¿å¤òÎ¯¤á¤Æ¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¿åË×¤µ¤»¤¿¾õÂÖ¤Ç119ÈÖÄÌÊó¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±ì¤ä±ê¤¬Ê®¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤
·Ã½Ó¾´¡§
·ÈÂÓÅÅÏÃ¤â¤è¤¯Íî¤È¤·¤¿¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ç®¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é´í¸±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÊÛ¸î»Î¡¡È¬Âå±Ñµ±¡§
²ÙÊª¤ÎÃæ¤Ë¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤ËµÍ¤á¤Æ°µÇ÷¤¹¤ë¤Î¤â´í¸±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥È¥é¥ó¥¯¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤ÆÊÄ¤á¤ë¤È¤«¡£
¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Î¼Î¤ÆÊý
¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬ÊÌ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«¼£ÂÎ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¯¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡¡2025Ç¯6·î27ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë