サーティワンが「スーパーマリオ」とのコラボキャンペーン「エンジョイ!SUPER ICE CREAM SUMMER(スーパーアイスクリームサマー)」を開催!

人気キャラクターたちをイメージしたカラフルで個性豊かなアイスクリームやアイスケーキなどが続々登場します☆

サーティワン「エンジョイ!SUPER ICE CREAM SUMMER(スーパーアイスクリームサマー)」

開催期間:2025年7月1日(火)〜7月31日(木)

開催店舗:全国のサーティワン店舗

サーティワンが、任天堂のゲームシリーズ「スーパーマリオ」とのコラボキャンペーン「エンジョイ!SUPER ICE CREAM SUMMER(スーパーアイスクリームサマー)」を実施。

「スーパーマリオ」とのコラボキャンペーン第3弾となる今回は、「スーパーマリオ」に登場するたくさんのキャラクターをイメージした個性豊かなアイクリームが多数ラインナップされます。

2025年も「スーパーマリオ」の仲間たちと、サーティワンで楽しい夏が過ごせるキャンペーンです☆

スーパーマリオ -フルーツサマーソルベ-

価格:シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

販売期間: 2025年7月1日(火)〜7月31日(木)※なくなり次第終了

赤・青・黄色と、「マリオ」をイメージしたカラーが印象的なコラボフレーバー「スーパーマリオ -フルーツサマーソルベ-」が新たに登場します!

赤色は、甘くてみずみずしいアップル風味ソルベ。

青色は、甘酸っぱく芳醇な香りのグレープ風味ソルベ。

黄色は、「マリオ」たちの大冒険をイメージしたポップでシュワシュワ感のある黄色いソーダ風味のバブルキャンディです。

バブルキャンディはサーティワンのフレーバーに初登場。

ソーダの泡の食感と風味が2種類のフルーツと相性抜群です☆

暑い夏にぴったりの爽快感あふれるコラボフレーバーが楽しめます。

「スーパーマリオ -フルーツサマーソルベ-」ダブルでおすすめの組み合わせ

レギュラーシングルにプラス90円でスモールダブルに!

それぞれのフルーツの味わいだけでなく、食感や後味の違いも楽しめる「バナナアンドストロベリー」と

バニラの風味と優しいクリームでフルーツソルベを包み込み、バブルキャンディも一緒に食べるとソーダフロートのような味わいが楽しめる「バニラ」が「スーパーマリオ -フルーツサマーソルベ-」とのダブルでおすすめの組み合わせです。

スーパーマリオ ダブルカップ

価格:スモールダブル 510円(税込)/レギュラーダブル 760円(税込)

販売期間:2025年7月1日(火)〜7月31日(木) ※なくなり次第終了

種類:カップデザイン全2種 ※カップは選べない場合もあります

コラボキャンペーン限定ダブルカップは、「マリオ」の仲間たちが登場するワイワイと元気あふれるデザインが2種類ラインナップ。

子どもから大人まで皆で楽しめるカップがそろっています☆

コラボフレーバーと気になるフレーバーを好きなカップでダブルで楽しめます。

※好きなアイスクリーム(スモールorレギュラーサイズ)を2コ選べます

カップデザインA

カラフルで元気いっぱいな「スーパーマリオ」のカップデザイン。

「マリオ」や「ルイージ」「ヨッシー」など人気キャラクターが勢ぞろいしています☆

カップデザインB

イエローが基調のポップなカップデザイン。

「マリオ」の”Here we go!”の声が聞こえてきそうな、楽しいデザインです☆

ハテナブロック シングルサンデー

価格:800円(税込)

販売期間: 2025年7月1日(火)〜7月31日(木) ※なくなり次第終了

ハテナブロックカップサイズ:縦・横・奥行各約8cm

中から何が出てくるかわからない?

ゲームでおなじみのハテナブロックが、サンデーになって登場します!

「スーパーキノコ」「ファイアフラワー」「スーパースター」がプリントされたチョコレートがランダムでトッピングされるので、どのアイテムがついてくるかはお楽しみです☆

ハテナブロックのカップは、持ち帰ってペン立てや小物入れなどさまざまな用途で利用できます。

※好きなアイスクリーム(スモールサイズ)を1コ選べます

ヨッシー ごちそうダブルサンデー

価格:1,280円(税込)

サイズ ベルト部分(絵柄が入っている部分のみ):縦約2cm×横約20cm チャーム部分:縦約4.3cm×横約4cm

販売期間: 2025年7月1日(火)〜7月31日(木) ※なくなり次第終了

まるで、サンデーの中を「ヨッシー」が冒険しているような、元気いっぱい「ヨッシーのダブルサンデー」が登場!

「ヨッシー」のタマゴのタマゴボーロやチョコレート、ヨッシー大好き「ヨッシーフルーツ」のアイシングビスケットなど、ごちそうがたっぷりの大満足のサンデーに仕上げられています。

一緒に付いてくる透明素材の「ヨッシー」ピックもキュートです☆

さらに、オリジナルの「ヨッシー」のラバーカップマーカー付き!

マーカーはカップだけでなく、マイボトルやペットボトル、キーホルダー代わりにバッグにつけて使えます。

※好きなアイスクリーム(スモールサイズ)を2コ選べます

ルイージ ひんやりクラッシュソーダ

価格:750円(税込)

販売期間: 2025年7月1日(火)〜7月31日(木) ※なくなり次第終了

ちょっと臆病だけど優しい性格の「ルイージ」が、おばけの「テレサ」から逃げる様子をデザインした、ひんやり夏らしいクラッシュソーダ。

ザクザク氷と炭酸水に、緑色のマスカット味、黄色のアップル味のシロップ、上には好きなアイスクリームとナタデココがトッピングされています。

マスカットとアップルのシロップが混ざる様子を、好きなフレーバーとともに楽しめるシュワシュワ炭酸ドリンクです。

透明素材を使用した「テレサ」のピック付き☆

※カップは選べない場合もあります

※好きなアイスクリーム(スモールサイズ)を1コ選べます

キノピオ おうちdeアイスクリームセット

価格:スモール 2,800円(税込)/レギュラー 3,360円(税込)

オリジナルクールタオル サイズ:縦30cm×横80cm

販売期間: 2025年7月1日(火)〜7月31日(木) ※なくなり次第終了

「マリオ」と仲間たちが、キノコ型の「キノピオハウス」に遊びに来ているような様子がデザインされた限定ボックス入りのテイクアウトセットが登場。

カップのデザインも、アイスクリームセット限定デザインが使用されています。

カラフルな「キノピオ」たちと一緒にアイスクリームを楽しめるメニューです。

「キノピオ おうちdeアイスクリームセット」には、水に濡らすとひんやり冷たい、「キノピオ」のオリジナルクールタオルつき!

夏のお出かけやレジャーにも大活躍します。

フェイスタオルサイズで大人も首に巻けるサイズ感です☆

カラビナケース付きなので、濡れたタオルも持ち運び可能です。

※好きなアイスクリーム(スモールorレギュラーサイズ)を8コ選べます

スーパーマリオ バラエティボックス

価格:

・スモール:4コ 1,360円(税込)/6コ 1,870円(税込)/8コ 2,380円(税込)/12コ 3,400円(税込)

・レギュラー:4コ 1,680円(税込)/6コ 2,310円(税込)/8コ 2,940円(税込)/12コ 4,200円(税込)

販売期間: 2025年7月1日(火)〜7月31日(木) ※なくなり次第終了

好きなアイスクリームを選んでお持ち帰りできるバラエティボックスもこの時期限定のデザインに!

「マリオ」や「ルイージ」たちのほかに、4コ入には「ワリオ」たちが登場します。

0.5コ分お得な6コ入りには、「ロゼッタ」たちも描かれて華やかです☆

1コ分お得な8コ入には、大人気の 「ドンキーコング」が登場しています!

そして、パーティなどにもおすすめの12コ入りには「クッパ」などが登場。

の箱も個性と魅力あふれる楽しいデザインとなっています☆

※好きなアイスクリーム(スモールorレギュラーサイズ)を選べます

ヨッシー カラフル31デコケーキ

価格:4,800円(税込)

販売期間: 2025年7月1日(火)〜 ※なくなり次第終了

サイズ:4号/直径 約14cm×高さ 約4.5(ケーキベースサイズ)

好きなアイスクリームを選んでデコってオリジナルのアイスクリームケーキを作れる「31デコケーキ」。

この時期だけ、森の中で思い思いに過ごす「ヨッシー」たちがデコケーキに大集合します。

「ヨッシー」たちのピックや、カラフルなタマゴ、星チョコレートを自由に楽しくデコレーション!

台紙シートをセットして、色鮮やかな可愛らしい「ヨッシー」たちの世界を楽しんでください☆

※好きなアイスクリーム(ポップサイズ)を6コ選べます

スーパーマリオ パレット6

価格:4,000円(税込)

販売期間: 2025年7月1日(火)〜 ※なくなり次第終了

サイズ :5号/直径 約16cm×高さ 約5cm

前回も好評だった、6つのピースに分かれて、ピースごとに違ったフレーバーを楽しめるアイスクリームケーキ「スーパーマリオ パレット6」が新しくなって登場!

今回は「クッパ」と「テレサ」が新たに仲間入りしました。

人気フレーバーが楽しめる6つのピースには、アイテムやキャラクターのチョコレートがトッピング。

「スーパーキノコ」と「1UPキノコ」のチョコレートは、ぷくっとしたキュートな形状に。

「マリオ」たちのピックを飾って、お祝いやみんなが集まるシーンにピッタリなケーキです。

スマホアプリ『My Nintendo』でチェックインすると、オリジナルコラボステッカーをプレゼント

受け取り方法:お会計時「GPSチェックイン」後、「景品の受けとり」画面を店舗スタッフに提示

キャンペーン期間中、サーティワンの店舗で「スーパーマリオ」コラボ商品を購入してスマートフォン向けアプリ『My Nintendo』で「GPSチェックイン」を行うと、オリジナルコラボステッカーが1枚もらえます︕

「スーパーマリオ」とサーティワンのコラボ限定デザインで、全部で4種類。

期間中1日1回チェックインできて、どのステッカーがもらえるかはお楽しみとなっています☆

※期間中1日1回まで、サーティワンのいずれかの店舗でチェックイン可能です

※プレゼントは、1アカウントのGPSチェックインにつき1枚になります

※ランダム配布のため、種類は選べません

※なくなり次第、配布を終了

「スーパーマリオ」デザインのカラフルなアイスやかわいいサンデー、みんなで食べたいバラエティボックス、ケーキなど!

「スーパーマリオ」とのコラボキャンペーン「エンジョイ!SUPER ICE CREAM SUMMER(スーパーアイスクリームサマー)」は、サーティワンにて2025年7月1日(火)から7月31日(木)まで開催です。

