K-POPを牽引するエンターテインメント企業HYBEによる映画祭「HYBE CINE FEST IN ASIA」(7月10日〜)の日本版予告編や入場者特典の詳細が解禁された。あわせて、映画館ロビーに設置される大型スタンディ、さらに「応援上映」の実施も発表された。この映画祭は、BTS、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER(TXT)、ENHYPENら人気アーティストの貴重なコンサート映像に加え、計10組のミュージックビデオ(MV)を楽しめる特別企画を含む全5作品を週替わりで上映するという豪華な内容。韓国、日本、香港、シンガポール、マレーシア、台湾、タイ、インドネシア、インド、フィリピンのアジア10の国と地域で同時開催される。

今回公開された日本版予告編では、4週にわたり上映される各グループのコンサート映像の一部を見ることができる。BTSのRMやV、SEVENTEENのTHE 8、JOSHUA、WONWOOらのクローズアップ、臨場感あふれるステージパフォーマンスなど、スクリーンならではの迫力と華やかさを伝える内容となっている。後半では特別企画「HYBE CINEMA NORAEBANG - HYBE CINE FEST IN ASIA」を紹介。BTS「FAKE LOVE」、SEVENTEEN「God of Music」、TXT「Deja Vu」、ENHYPEN「XO(Only If You Say Yes)」などの歌詞付きMVを上映し、ファン垂涎のプログラムが用意されている。また、入場者特典として上映作品にあわせたオリジナルポストカードの配布も決定。第1弾はTXTのワールドツアー映像にちなんだポストカードを7月10日から配布開始。ENHYPEN、BTS、SEVENTEENと続き、特別上映作品の週にも限定ポストカードが用意されている。第1弾:7月10日〜 ポストカード(『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR [ACT : SWEET MIRAGE] - HYBE CINE FEST IN ASIA』)第2弾:7月18日〜 ポストカード(『ENHYPEN WORLD TOUR [FATE] - HYBE CINE FEST IN ASIA』)第3弾:7月25日〜 ポストカード(『BTS MAP OF THE SOUL ON:E - HYBE CINE FEST IN ASIA』)第4弾:8月1日〜 ポストカード(『SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - HYBE CINE FEST IN ASIA』)特別上映(7月15日、22日、29日、8月5日)限定ポストカード(『HYBE CINEMA NORAEBANG』)さらに、東京・新宿バルト9と神奈川・横浜ブルク13では、7月10日からの開催期間中、上映作品ごとに高さ約2メートルのスタンディを週替わりで設置予定。映画館を訪れるファンが記念撮影を楽しめるフォトスポットとして注目を集めそうだ。そして、各上映作品にて「発声OK!応援上映」も実施。ペンライトや応援グッズの持ち込みが可能で、声援や拍手、手拍子など、まるでコンサート会場のような一体感を映画館で味わえる。スクリーンを通じてK-POPアーティストへの熱い思いを共有できる新たなイベント体験となりそうだ。