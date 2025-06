セガ フェイブが展開するホビーブランド「S-FIRE(エスファイア)」の新作フィギュア製品として「初音ミク マシュマロホットココア フィギュア」が登場。

冬のドリンクをテーマにしたイラストをそのまま再現した「初音ミク」のフィギュアです☆

価格:12,980円(税込)

販売方法:受注生産

受注受付期間:2025年6月27日 〜 10月11日

発売時期:2026年3月予定

対象年齢:15歳以上

仕様:ABS,PVC 塗装済み完成品フィギュア

サイズ:全高約220 mm(台座込み)

予約受付店舗:「S-FIRE」公式サイトほか

発売元:株式会社セガ フェイブ

原型:株式会社スパロー

彩色:わか + ayn+株式会社スパロー

撮影:PHOTO STUDIO Chocot

セガ フェイブの「S-FIRE(エスファイア)」シリーズから「初音ミク マシュマロホットココア フィギュア」が登場。

「冬のドリンク」をテーマに開催された「初音ミク」の衣装デザインコンテストで、最優秀賞に輝いたSUUROKUさんの作品をもとに「S-FIRE」がフィギュア化しています。

思わず食べてしまいたくなる、とろけるミルクチョコレートとふわふわのマシュマロを表現した衣装は、袖口や靴のパーツなど細かなデザインまでこだわった仕上がりです。

ココアカップやチョコレート型の台座もまるで本物のよう☆

「初音ミク」とともに心がほっとする、甘い時間が過ごせるフィギュアです。

「初音ミク」の衣装デザインコンテストで最優秀賞に輝いた作品をもとにしたフィギュア。

2025年6月27日より予約受付が開始されているセガ フェイブ「S-FIRE(エスファイア)」初音ミク マシュマロホットココア フィギュアの紹介でした☆

