Travis Japan、7月よりスタートする自身2度目となるワールドツアー<Travis Japan World Tour 2025 VIIsual>の初日を飾るニューヨーク公演の生配信が決定したことを発表した。 日本時間7月26日9時より、ニューヨークのHammerstein Ballroom at Manhattan Centerから、ライブパフォーマンスを生配信。また、8月10日までの見逃し配信もできる。 生配信の視聴チケットは、6月27日10時より「FAMILY CLUB online」にて販売される。ファンクラブ会員に加え、一般でも購入可となっているので、ぜひチェックしてほしい。 ◾️<Travis Japan World Tour 2025 VIIsual NEW YORK> [日時]2025年7月25日(金)20:00 (現地時間)[会場] Hammerstein Ballroom at Manhattan Center・ニューヨーク ●生配信日時2025年7月26日(土)AM9:00〜(日本時間)●見逃し配信7月28日(月)〜 8月10日(日)23:59まで●視聴チケット販売期間6月27日(金)10:00 〜 8月10日(日)22:00 まで●視聴チケット価格Travis Japanファンクラブ会員:4,200円(税込)ファミリークラブ会員:4,700円(税込)一般:5,200円(税込)詳細は:https://online.familyclub.jp/※ファミリークラブ会員限定視聴チケットは、全ファンクラブ・ジュニア情報局の会員様がご購入いただけます。(情報サービスの会員様は除く) ◾️<Travis Japan World Tour 2025 VIIsual>特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/WorldTour2025VIIsual/ [日程] 2025年7月25日(金)[会場] Hammerstein Ballroom at Manhattan Center・ニューヨーク [開場/開演] 19:10/20:00 (現地時間)[一般発売] 4月8日(火)12:00 (現地時間) [日程] 2025年7月27日(日)[会場] The Grove […]

