Travis Japan、＜Travis Japan World Tour 2025 VIIsual＞アメリカ・ニューヨーク公演生配信決定
Travis Japan、7月よりスタートする自身2度目となるワールドツアー＜Travis Japan World Tour 2025 VIIsual＞の初日を飾るニューヨーク公演の生配信が決定したことを発表した。 日本時間7月26日9時より、ニューヨークのHammerstein Ballroom at Manhattan Centerから、ライブパフォーマンスを生配信。また、8月10日までの見逃し配信もできる。 生配信の視聴チケットは、6月27日10時より「FAMILY CLUB online」にて販売される。ファンクラブ会員に加え、一般でも購入可となっているので、ぜひチェックしてほしい。 ◾️＜Travis Japan World Tour 2025 VIIsual NEW YORK＞ ［日時］2025年7月25日（金）20:00 （現地時間）[会場] Hammerstein Ballroom at Manhattan Center・ニューヨーク ●生配信日時2025年7月26日（土）AM9:00〜（日本時間）●見逃し配信7月28日（月）〜 8月10日（日）23:59まで●視聴チケット販売期間6月27日（金）10:00 〜 8月10日（日）22:00 まで●視聴チケット価格Travis Japanファンクラブ会員：4,200円（税込）ファミリークラブ会員：4,700円（税込）一般：5,200円（税込）詳細は：https://online.familyclub.jp/※ファミリークラブ会員限定視聴チケットは、全ファンクラブ・ジュニア情報局の会員様がご購入いただけます。（情報サービスの会員様は除く） ◾️＜Travis Japan World Tour 2025 VIIsual＞特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/WorldTour2025VIIsual/ [日程] 2025年7月25日（金）[会場] Hammerstein Ballroom at Manhattan Center・ニューヨーク [開場/開演] 19:10/20:00 (現地時間)[一般発売] 4月8日（火）12:00 (現地時間) [日程] 2025年7月27日（日）[会場] The Grove […]
The post Travis Japan、＜Travis Japan World Tour 2025 VIIsual＞アメリカ・ニューヨーク公演生配信決定 first appeared on BARKS.