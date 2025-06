aespaが、ニューシングル『Dirty Work』を本日リリースした。 ◆aespa 動画 リリースに先駆けてApple Music、YouTubeにて公開された「Dirty Work (Performance Video)」がリリース前から盛り上がりを見せていたというが、楽曲リリースと同時にミュージックビデオが公開となった。 シングル「Dirty Work」は、耳を引きつけるシンセ・ベースとクールなボーカルメロディが特徴のダンスナンバーで、自主性のあるメッセージを込めた歌詞と、これまでの強烈な魅力とは一味違う、クールでチルな雰囲気のaespaのボーカルカラーが融合されているという。さらに広がったaespaの音楽的スペクトラムを楽しんでいただきたい。 フィジカルCDは、ワーナーミュージック・ストア / タワーレコード / HMVにて日本限定特典のトレーディングカードに加え、抽選特典も発表された。 ◾️シングル「Dirty Work」配信:https://aespa.lnk.to/DWJPu ◆トラックリスト ◆各種フィジカル商品 キャンペーン概要・Dirty Work(Dirty Case Ver.)・Dirty Work(Dirty Worker Ver.) ▼韓国輸入盤「Dirty Work」をワーナーミュージック・ストア、タワーレコード、HMV限定、豪華特典付きで予約受付中・ワーナーミュージック・ストア ・タワーレコード ・HMV ▼シリアルコード 応募詳細A賞 :8月8日(金)開催スペシャルイベント「aespaとのMeet&Greet」へご招待aespa各メンバーより、1枚ずつポストカードをお渡しさせていただきます。※8月8日(金)のイベント開催時間は午後〜夕方頃開催の予定となります。※イベントは都内にて開催いたします。尚、イベント開催の集合時間、開催会場はご当選者のみにお伝えいたします。※都合により開催日やイベント内容が変更となる場合がございます。予めご了承ください。 B賞:「直筆サイン入り ソロ写真チェキ」プレゼント※「サイン入りチェキ」のご当選者様の発表は特典の発送をもって代えさせていただきます。また景品の発送は、日本国内のみになります。 応募期間:2025年7月4日(金)9:00 〜 2025年7月21日(月・祝)23:59当選発表:2025年7月24日(木)19:00頃 詳細:https://sp.wmg.jp/aespa_DirtyWork/

