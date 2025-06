サンスター文具から、スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の、さまざまなシーンで活躍する「ディズニー ツイステッドワンダーランド ショルダーストラップ」が登場。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』に登場する7つの寮をイメージし、レピア織で表現したショルダーストラップです☆

サンスター文具「ディズニー ツイステッドワンダーランド ショルダーストラップ」

価格:各4,400円(税込)※送料・手数料別途

予約受付開始日:2025年6月27日(金)13時 ※準備数に達し次第受付終了

年齢対象:15才以上

セット内容:本体 1個

サイズ:ストラップ紐長さ 約66cm〜約126cm(金具含まず)/紐幅 約3cm

種類:全7種

予約受付店舗:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内「サンスターステーショナリーストア」

商品詳細URL:https://p-bandai.jp/item/item-1000232048/?rt=pr

発売元:サンスター文具株式会社

サンスター文具から、スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』に登場する7つの寮をそれぞれイメージしたショルダーストラップが登場。

「ハーツラビュル寮」「サバナクロー寮」「オクタヴィネル寮」「スカラビア寮」「ポムフィオーレ寮」「イグニハイド寮」「ディアソムニア寮」をそれぞれイメージしています。

各寮のキャラクターをイメージした緻密なデザインはレピア織で表現。

さりげなく日常生活を彩るショルダーストラップです。

手持ちのバッグやスマートフォンカバーなどにつけて使用できるグッズ7種を紹介していきます☆

ディズニー ツイステッドワンダーランド ショルダーストラップ「ハーツラビュル寮」

寮生は「ハートの女王」が作った法律に従って生活をしている「ハーツラビュル寮」

寮生たちをイメージしたトランプの柄などが繊細なタッチで表現されています。

ディズニー ツイステッドワンダーランド ショルダーストラップ「サバナクロー寮」

スポーツや格闘技などを得意とする肉体派が多い「サバナクロー寮」

寮生たちをイメージさせる動物たちが丁寧に表現されています。

ディズニー ツイステッドワンダーランド ショルダーストラップ「オクタヴィネル寮」

海の魔女の慈悲の精神に基づく「オクタヴィネル寮」

海の中をイメージさせるサンゴやシェルのモチーフが素敵です。

ディズニー ツイステッドワンダーランド ショルダーストラップ「スカラビア寮」

思慮深く、知略に優れた生徒が多く在籍している「スカラビア寮」

異国情緒あふれるモチーフが使用された、上品なデザインがポイントです。

ディズニー ツイステッドワンダーランド ショルダーストラップ「ポムフィオーレ寮」

魔法薬学や呪術に秀でた、独自の美意識を持つ生徒が多い「ポムフィオーレ寮」

王冠やリンゴなど「ポムフィオーレ寮」を象徴するモチーフが使用されています。

ディズニー ツイステッドワンダーランド ショルダーストラップ「イグニハイド寮」

魔法以外の最新テクノロジーも積極的に取り入れ、独特の雰囲気を持っている「イグニハイド寮」

幾何学模様やドット柄を取り入れた「イグニハイド寮」ならではのモチーフがアクセントになっています。

ディズニー ツイステッドワンダーランド ショルダーストラップ「ディアソムニア寮」

魔術全般に秀でた生徒が集まっている「ディアソムニア寮」

ブラックを基調にしたストラップに寮カラーが映える、おしゃれな一本です。

7つの寮がレピア織で表現された、様々な用途で愛用できるファッションアイテム。

2025年6月27日13時より予約受付が開始されている、サンスター文具「ディズニー ツイステッドワンダーランド ショルダーストラップ」の紹介でした☆

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認ください

※準備数に達した場合、予定期間内であっても早期に販売を終了する場合があります

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります

※お届け時期を変更し、注文を受付する場合があります

※掲載されている写真は開発中のため、実際の商品とは異なる場合があります

※写真の色味は本品と多少異なる場合があります

※縫製は手作業のため、多少の個体差があります

