【SEVENTEEN・JOSHUA】が香りで描く“漢江の記憶”──LOLA JAMES HARPERとのコラボが日本初上陸！

灯火に込められた、共創のストーリー

「VOGUE France」で、愛用する「The Comic Store」を紹介したジョシュア。

数か月後、Lola James Harperの創設者ラミとパリで出会う。ふたりには、ロサンゼルスという共通の背景があった。写真家でもあるラミが写真に収めてきた土地であり、ジョシュアの故郷でもある。不思議な縁に導かれ、すぐに心を通わせた。

今度はラミがソウルを訪れ、ジョシュアが活動拠点とする街の空気を捉えた。

ジョシュアがレコーディングやツアーを終えた後に瞑想する場所を巡り、その香りを丁寧にコレクトしていった。

なかでも、漢江沿いの静かな小道には、彼が自然と自分自身に還るための大切な時間が流れていた。

リラックスし、考えごとをし、心の声に耳を澄ます場所──。

こうしてコラボレーションキャンドル「HAN RIVER WALK」が誕生した。

そして、パリでのユネスコ青年親善大使の授賞式。

ジョシュアの「#GoingTogether」キャンペーンのスピーチに感銘を受けたラミは、再び彼に連絡をとり、再会を果たす。ジョシュアもまた、ラミが監督を務め、数々のアワードを受賞した映画『with』を観たことを明かし、ふたりの視点は深く共鳴した。

ラミのアトリエで交わした「最高の生き方とは?」という対話。

導き出された答えは、「共に生きること=Togetherness」。

その想いから生まれたオードトワレ「TOGETHERNESS」には、共創の歓びと深い対話の記憶が込められている。

“Life is a song that we play together.”

身にまとい、彼らからのメッセージを受け取ってみてほしい。