FLOWが、新曲「White Moon」が各音楽配信サイトで配信開始した。 ◆FLOW 動画 この楽曲はスマートフォン・PC向けゲーム『コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ』の4部主題歌で、配信ジャケットは「ロススト」の4部キービジュアルを使用した特別なジャケットとなっている。 また、作品の映像を使用した、「White Moon」のスペシャルリリックビデオがFLOWの公式YouTubeで公開されているので、こちらもチェックしてほしい。 ◾️「White Moon」音楽配信:https://flow.lnk.to/WhiteMoon ◆FLOW「White Moon」XシェアキャンペーンFLOW「White Moon」配信リリースを記念して、対象期間内にFLOW「White Moon」をX(旧Twitter)でシェア・ご応募いただいた方の中から抽選で10名様にWhite Moonメガジャケをプレゼントいたします。参加方法は以下をご確認ください。 対象期間:2025年6月27日(金)0:00〜7月10日(木)23:59まで応募フォーム>:https://www.sonymusic.co.jp/event/104858 ■スマートフォン・PC向けゲーム『コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ』TVアニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』の物語と戦いを再現し、ルルーシュと主人公(プレイヤー)との新たな物語が描かれるゲーム作品です。プレイヤーは主人公(男女選択可能)視点で『コードギアス 反逆のルルーシュ』の世界を体験し、フルボイスとなるメインストーリーでは、アニメ本編の展開に沿ったルルーシュと主人公の新たな物語が進行します。そして、バトルパートでは、多数のナイトメアフレームが入り乱れた戦闘が展開され、フル3DによるTVアニメさながらの迫力と演出をお楽しみいただけます。公式サイト:https://geass-game.com/公式X:@geass_game / ハッシュタグ #ロススト:https://x.com/geass_game『ロススト』ダウンロード:https://x.gd/f7o7X ◆『コードギアス』シリーズとは2006年10月から 2007年3月まで、最初の TV シリーズ『コードギアス 反逆のルルーシュ』が放送。予想を裏切り続ける展開と、作り込まれた世界設定によって話題を呼び、続編となる『コードギアス 反逆のルルーシュ R2』は、全国放送へと拡大され、2008年4月から9月まで放送。その衝撃のラストは大きな反響を呼びました。2009年からは、新たに劇場上映作品である『コードギアス 亡国のアキト』が全5章で展開スタート。『コードギアス 漆黒の蓮夜』や『コードギアス 双貌のオズ』をはじめとするコミカライズも展開し、ミュージカル、オーケストラコンサート、展示会、ゲーム、フィギュアといった多彩なメディアミックスが行われてきました。さらに、2017年10月21日からは劇場総集編三部作を公開。2019 年には続編となる完全新作劇場版『コードギアス 復活のルルーシュ』が公開されました。そして現在は「Next 10years Project」が進行中となる、誕生から15年を経てもなお多くの人に支持される人気アニメ作品です。 ◆ゲーム概要タイトル:コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズジャンル:ナイトメアフレームバトルRPG配信開始:配信中配信プラットフォーム:App Store/Google Play/PC(DMM GAME PLAYER版)利用料:基本プレイ無料(アイテム課金あり)公式サイト URL: https://geass-game.com※対応機種 対応機種等詳細については公式サイトにてご確認ください ◆権利表記:©SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design ©2006 CLAMP・ST©SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design […]

