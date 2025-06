Uruが、7月4日からスタートとなるTBS系金曜ドラマ枠『DOPE 麻薬取締部特捜課』の主題歌として、7月11日に配信リリースする「Never ends」の配信ジャケットのアートワークを公開した。 「Never ends」は、Uruが作詞を手掛けドラマのために書き下ろした楽曲で、トオミヨウによるアレンジでこれまでのUru楽曲にはなかった新しいアプローチが施された切実なバラード。後悔、喪失や痛みの中にある静かなる希望にUruの歌声が寄り添う、リスナーの涙を誘う仕上がりとなっているという。 配信ジャケットはデザイナー・寺澤圭太郎が手掛けたもので、光と影の繊細なニュアンスによる、楽曲の静けさの中にある深い余韻が表されたアートワークとなっている。さらに、7月11日のデジタルリリースに先駆け配信予約もスタートしており、予約者にはこのタイミングのみで手に入れられるデジタルコンテンツがプレゼントされるので、配信開始後に自身のライブラリに自動で追加されるサブスクリプション予約を事前にセットして欲しい。 金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』は、木崎ちあきが手掛けた同名小説を原作・原案に、謎に包まれた新型ドラッグ【DOPE】が蔓延している近未来の日本で、正反対のバディがDOPEによって巻き起こる不可解な事件の解決に挑んでいく麻取アクション・エンターテインメント作品であり、King & Prince・郄橋海人と中村倫也がW主演を務める。郄橋演じる新人麻薬取締官・才木優人と中村演じる型破りな不真面目教育係・陣内鉄平。相性最悪な二人がバディを組むことで徐々に影響し合い、変化していく熱き人間ドラマと、本格アクションシーン満載で繰り広げられる本作が、この夏の金曜夜を熱く盛り上げる。 UruがTBSドラマの主題歌を担当するのは、『コウノドリ』、『中学聖日記』、『テセウスの船』、『マイファミリー』に続き、今回が5作目となる。主題歌「Never ends」が『DOPE 麻薬取締部特捜課』に登場する人物達をどのように支え、ストーリーとどう繋がっていくのか是非とも注目して欲しい。 なおUruは、8月13日に映画『雪風 YUKIKAZE』の主題歌として「手紙」をリリースすることも発表している。 ◾️デジタルシングル「Never ends」2025年7月11日(金)リリース金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』主題歌配信予約URL:https://uru.lnk.to/sFneoB ◾️金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』放送日時:7月4日スタート 毎週金曜よる10:00〜10:54出演者:郄橋海人、中村倫也、新木優子、三浦誠己、豊田裕大、久間田琳加、 / 小池徹平 真飛聖 / 伊藤淳史 / 井浦新原作・原案:木崎ちあき「DOPE 麻薬取締部特捜課」シリーズ(角川文庫/KADOKAWA刊)脚本:田中眞一(『シェフは名探偵』『ただ離婚してないだけ』など)プロデュース:長谷川晴彦(『極悪女王』『離婚しない男―サレ男と悪嫁の騙し愛―』、映画「ケイコ 目を澄ませて」など)佐藤敦司(『ライオンの隠れ家』『恋する母たち』『インハンド』など)演出:鈴木浩介(『CRISIS 公安機動捜査隊特捜班』『シグナル 長期未解決事件捜査班』『シャイロックの子供たち』など)古林淳太郎 (『不適切にもほどがある!』『埼玉のホスト』など)杉原輝昭 (『仮面ライダー』シリーズなど)編成:杉田彩佳、松本友香 公式サイト:https://www.tbs.co.jp/DOPE_tbs/公式X:@dope_tbs公式Instagram:@dope_tbs公式TikTok:@dope_tbs ◆ ◆ ◆ ◾️郄橋海人 コメントこのドラマに登場するキャラクターたちはみんな、それぞれの強さと弱さを持っていて、迷いながら、踏ん張りながら戦っています。Uruさんの「Never ends」は、そんな痛みを抱える登場人物の誰もに当てはまって、そして優しく包み込んでくれるような楽曲です。全部が集結して完成する『DOPE』を、僕自身もとても楽しみにしています。 ◾️中村倫也 コメント寄り添うように、 包み込むように。 火照った想いを冷ますように、 健やかな眠りに誘うように。Uruさんの声と音楽で、 このドラマがグッと引き締まる、 そんな思いを抱きました。 ◾️プロデューサー・長谷川晴彦 コメントドラマにおけるUruさんの透き通った、どこか憂いを帯びた声は、視聴者の心に優しく触れて、物語の感情線を増幅させる魔法だと思っています。 本作の企画書とプロットを書きながら、作品に感情移入した私は多くの涙を流しましたが、必ずそこには「あなたがいることで」や「それを愛と呼ぶなら」などのUruさんの曲が流れていました。 才木と陣内のキャラクターを膨らませる中で、彼らの秘密や、そのことで生まれた苦しみやジレンマを考えれば考えるほど、私の中でUruさんの歌声が必要不可欠なものとなり、それは必然となりました。 制作が決まり、すぐに主題歌のオファーをさせて頂きました。私の意見に真摯に耳を傾けてくださり、本作の世界観に寄り添って頂き、素晴らしい楽曲に仕上げてくださいました。 毎話のクライマックスシーンを「Never ends」が優しく包み込んで、素敵な魔法が作品にかかる瞬間を視聴者の皆様のお楽しみ頂けると幸いです。 ◾️Ur uコメントこの作品に触れた時の痛みや苦しみ、私たちの現実世界の日常の中でも存在するような悩みやその背景を感じながら歌詞を書きました。普段、あまり弱音や心の内を表に出さないような人でも、心の中では自分との葛藤や周りとの調和の中で揺れ動いている心の動きがあって時々それに押し潰されそうになる瞬間もあると思います。そんな自分を支えてくれている大切な人への想いと、もしそれを失ってしまった時に人はどんなことを思うのか、それぞれの登場人物たちに想いを馳せながら書いたので、ドラマに寄り添う曲になってくれたら嬉しいです。 ◆ ◆ ◆ ◾️デジタルシングル「手紙」2025年8月13日(水)リリース配信予約URL https://uru.lnk.to/E2SG1b ◾️映画『雪風 YUKIKAZE』(※「雪風」と「YUKIKAZE」の間は半角スペース)竹野内豊 玉木宏 奥平大兼 當真あみ藤本隆宏 三浦誠己 山内圭哉 川口貴弘 中林大樹 田中美央田中麗奈 […]

