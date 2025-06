TK from 凛として時雨が、シリアルナンバー付き2枚組LP盤『brain films -vinyl edition-』を7月30日に1000枚限定でリリースすることを発表した。あわせてジャケット写真も公開された。 本作は、4月にリリースされたアルバム『Whose Blue』完全生産限定盤Disc2〈brain films〉のインストゥルメンタル楽曲をベースに制作されたvinyl edition。同アルバムに収録されている楽曲のみならず、1stアルバム『flowering』収録の「daylily」や「sound_am326」も収録されており、これまでTKが映像作品のために書き下ろしてきたインストゥルメンタル楽曲のすべてが、アナログならではの音質で2枚組のLPとして生まれ変わる。 さらに、先日開催されたTVアニメ『東京喰種トーキョーグール』放送10周年記念イベント「東京喰種FES. -PLAY BACK-」の会場で流れ話題となった、TK from 凛として時雨の代表曲「unravel」のアコースティック・インストゥルメンタル・バージョン「unravel -Instrumental for the 10th Anniversary」も収録される。和久井沙良(ピアノ)、須原杏ストリングスと共にリアレンジされたバージョン。TK自身がミックスを施し、楽曲終盤には歪んだギターサウンドも加わり、アコースティック・アレンジならではの洗練された儚さと美しさの中に、TKらしい張り詰めた空気と静かな激情が息づく楽曲に仕上がっているという。 すべてのトラックをアナログ用にTKが調整を施し、カッティングは、ロンドン・メトロポリス・スタジオのスチュアート・ホークスが手がけている。また、スリーブにはTKが過去の作品で撮影したフィルム写真が蘇る様に散りばめられているとのことだ。 各店舗特典付きで、本日から各ストアでの予約購入も開始し、1000枚限定のためメモリアル仕様の完全生産限定盤LPとなっている。 ◾️LP『brain films -vinyl edition-』2025年7月30日(水)発売予約購入:https://tkfromsigure.lnk.to/wjpgP6 完全生産限定盤 AIJL-5344〜5345 7,590円(税込)2LP(シリアルナンバー付き)※1000セット限定 ▼収録内容 ・DISC 1 side A 01 daylily 02 sound_am 326 (brain films ver.) 03 introduction 04 like A moment 05 snow flurry ・DISC 1 side B 01 toiki […]

