山下大輝と畠中祐が、2025年9月3日に発売する1st EP『Share』の新アーティスト写、初回限定盤・通常盤のジャケット絵柄、各店舗別の購入者特典の内容を公開した。 ◆山下大輝 × 畠中祐 画像 2人はTVアニメやイベントでの共演も多く、2025年3月には山下大輝 × 畠中祐による初のオリジナルソング「Go ahead!」を配信リリース。5月4日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで初のコラボライブ<山下大輝 × 畠中祐 LIVE 2025 “Share”>を開催し、そのステージ上で1st EP『Share』のリリースを発表している。 本日20時からはYouTubeにてコラボ番組の配信も決定。2人が語る最新情報にも注目してほしい。 ◾️山下大輝 × 畠中祐 1st EP『Share』2025年9月3日(水)リリース ◆初回限定盤(CD+Blu-ray)AZZS-164/¥4,800(税込)※Blu-ray収録内容:MUSIC VIDEOほか、メイキング映像を収録予定 ◆通常盤(CD)AZCS-1135/¥3,000(税込)※封入特典(初回生産分のみ):“Share”トレーディングカード(ランダム1点 / 全3種) ◆収録曲最新シングル「Go ahead!」を含む全5曲収録予定(※初回限定盤・通常盤共通) ◆CDショップ先着予約特典・アニメイト(通販含む):缶バッジ [56mm]・Amazon.co.jp:メガジャケ [各形態別] ・ゲーマーズ:オリジナルブロマイド(複製サイン&コメント入り)[L判]・楽天ブックス:アクリルキーホルダー・一般店:オリジナルブロマイド(複製サイン&コメント入り)[L判]※一般店はオリジナル特典付与チェーン以外の店舗が対象となります。また、一部特典対象外の店舗がございますので、ご予約・ご購入時にご自身でご確認ください。※特典は先着となり、数がなくなり次第終了となります。 ▼各CDショップ販売リンクhttps://a-sketch-inc.lnk.to/Daiki_Yamashita_x_Tasuku_Hatanaka ◆デジタルシングル「Go ahead!」配信中:https://a-sketch-inc.lnk.to/go_ahead 関連リンク ◆山下大輝 オフィシャルサイト◆山下大輝 MUSIC STAFF X ◆畠中祐 オフィシャルサイト◆畠中祐 オフィシャルX

