滋賀ふるさと観光大使を務めるアーティスト・西川貴教が発起人となり、琵琶湖の水質保全と地域振興をテーマに掲げ、毎秋に琵琶湖岸で開催する、滋賀県下最大の大型野外ライブイベント<イナズマロック フェス 2025>の、雷神ステージ第2弾出演アーティストが発表された。 出演が決定したのは、以下のアーティストだ。 ◆ ◆ ◆ [LIVE AREA / 雷神STAGE] 第2弾出演アーティスト(50音順)▼9月20日(土)ながのーず(長野博+井ノ原快彦) ▼9月21日(日)FRUITS ZIPPERYUTA(NCT) ◆ ◆ ◆ 2009年にスタートし、今ではすっかり滋賀県初秋の風物詩として定着しているこのイベントは、2025年で17年目を迎え、9月20日、21日の2日間、おなじみの滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場で開催される。 なお、今年初めて開催地である滋賀県と、滋賀県草津市のふるさと納税返礼品としてイナズマロック フェスの入場チケットが提供されている。 ◾️<イナズマロック フェス 2025> 2025年9月20日(土)、21日(日)会場:滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場 (滋賀県琵琶湖博物館西隣 多目的広場)[LIVE AREA]開場/開演/終演:10:30/12:00/19:00 (各日とも予定)[FREE AREA]開場:9:30※雨天決行(荒天の場合は中止)お問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888(11:00〜18:00日・祝休) ◆出演アーティスト(50音順)[LIVE AREA / 雷神STAGE]▼9月20日(土)ながのーず(長野博+井ノ原快彦)/ 西川貴教 / Novelbright / Fear, and Loathing in Las Vegas /ももいろクローバーZ and more ▼9月21日(日)T.M.Revolution / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会[大西亜玖璃(上原歩夢役),相良茉優(中須かすみ役),前田佳織里(桜坂しずく役),久保田未夢(朝香果林役),村上奈津実(宮下 愛役)] / FRUITS ZIPPER /YUTA (NCT)and more ◆チケットオフィシャル2次先行受付中受付URL:https://eplus.jp/irf/受付期間:6月23日(月)10:00〜7月6日(日)23:59受付券種:[IGA 20日券 […]

