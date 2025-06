エンターテインメントのさらなる発展とアーティスト支援を目的に、アーティストの軌跡とファンの想いを“再生”する新たな動画チャンネル『REPLAY PROJECT Produced by au』が始動。その第一弾アーティストとして、GLAYが登場することが決定した。 『REPLAY PROJECT Produced by au』は、振り返りムービーやクロスインタビュー、若手アーティストによるカバーソングなど様々なコーナーを通じて、アーティストの周年を祝福する新たな動画チャンネル。これまで多くの人々に愛されてきた楽曲、アーティストが歩んできた軌跡、そしてファンや関係者の想いを「REPLAY(再生・振り返り)」というテーマのもとに紐解くことで、アーティストとファンとのつながりをより深め、新たなファンの広がりを生み出す企画である。 GLAYは、自身の活動や人生を振り返る企画「CROSS TALK」や、若年層から注目のアーティストによる「GLAYリスペクトカバー」などを展開。盛り沢山の内容となっているので、ぜひチェックしてみてほしい。 『REPLAY PROJECT Produced by au』【チャンネル紹介】・GLAY FANS HISTORYGLAYのいる人生を歩んできた「ファンたちの日常」にスポットライトを当て、GLAYとファンのつながりそのものを「REPLAY」。GLAYの軌跡を振り返りながら、変わり続ける時代の中で、変わらずに歩み続けることの強さを描きます。 ・GLAY CROSS TALKGLAYの4人が自身の活動や人生を振り返る、アーティスト本人たちによる「REPLAY」。司会進行役である、みの(みのミュージック)と共に、GLAYのこれまで、そしてこれから先について語る様子をお届けします。 ・ARTIST COVERGLAYをリスペクトし、いま若年層から注目のアーティストによる「GLAYリスペクトカバー」。世代を超えてファンを橋渡しするコンテンツとして3人組ノスタルジックモダンバンド「LET ME KNOW」が GLAYを再解釈します。 ・配信開始日: 2025年6月27日・出演者:GLAY・MC:みの(みのミュージック)・カバーアーティスト:LET ME KNOW・配信先 :「REPLAY PROJECT」公式 X:https://x.com/replay_project Instagram:https://www.instagram.com/official_replay_project/ TikTok:https://www.tiktok.com/@official_replay_project YouTube:https://www.youtube.com/@official_replay_project

