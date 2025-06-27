TCKは、7月2日（水）に行われる帝王賞（Jpn1）の出走予定馬について下記の通り発表した。

●第48回帝王賞（Jpn1）

施行日：7月2日（水）

施行場：大井競馬場

距離：2000m

出走資格：サラブレッド系 4歳以上 選定馬

1着賞金：8000万円

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上半期ダートの総決算

●JRA所属馬

アウトレンジ（牡5・栗東・大久保龍志）松山弘平

ウィルソンテソーロ（牡6・美浦・高木登）川田将雅

ノットゥルノ（牡6・美浦・中舘英二）武豊

ミッキーファイト（牡4・美浦・田中博康）C.ルメール

メイショウハリオ（牡8・栗東・岡田稲男）浜中俊

ラムジェット（牡4・栗東・佐々木晶三）三浦皇成

●地方所属馬

ヴィアメント（せん8・大井・藤田輝信）R.クアトロ

オピニオンリーダー（牡5・浦和・小久保智）本田正重

キタノヴィジョン（牡8・大井・渡邉和雄）石川倭

キリンジ（牡5・大井・渡邉和雄）笹川翼

グランデマーレ（牡8・大井・郄岩孝敏）本村直樹

シンメデージー（牡4・高知・打越勇児）吉原寛人

ディクテオン（せん7・大井・荒山勝徳）矢野貴之

ヒーローコール（牡5・浦和・小久保智）山中悠希

ミックファイア（牡5・大井・渡邉和雄）御神本訓史