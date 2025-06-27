【帝王賞】武豊ノットゥルノ、川田ウィルソンテソーロなどJRAは6頭
TCKは、7月2日（水）に行われる帝王賞（Jpn1）の出走予定馬について下記の通り発表した。
●第48回帝王賞（Jpn1）
施行日：7月2日（水）
施行場：大井競馬場
距離：2000m
出走資格：サラブレッド系 4歳以上 選定馬
1着賞金：8000万円
●JRA所属馬
アウトレンジ（牡5・栗東・大久保龍志）松山弘平
ウィルソンテソーロ（牡6・美浦・高木登）川田将雅
ノットゥルノ（牡6・美浦・中舘英二）武豊
ミッキーファイト（牡4・美浦・田中博康）C.ルメール
メイショウハリオ（牡8・栗東・岡田稲男）浜中俊
ラムジェット（牡4・栗東・佐々木晶三）三浦皇成
●地方所属馬
ヴィアメント（せん8・大井・藤田輝信）R.クアトロ
オピニオンリーダー（牡5・浦和・小久保智）本田正重
キタノヴィジョン（牡8・大井・渡邉和雄）石川倭
キリンジ（牡5・大井・渡邉和雄）笹川翼
グランデマーレ（牡8・大井・郄岩孝敏）本村直樹
シンメデージー（牡4・高知・打越勇児）吉原寛人
ディクテオン（せん7・大井・荒山勝徳）矢野貴之
ヒーローコール（牡5・浦和・小久保智）山中悠希
ミックファイア（牡5・大井・渡邉和雄）御神本訓史