¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¡¡¡Ö¥¦¥½¥Î¡×¤È¤·¤Æ¡Ö£Æ£á£ë£å¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ»²²Ã¡¡¥Õ¥¡¥ó¡ÖÎ®ÀÐ¤Ç¤¹¥¦¥½¥ÎÍÍ¡×
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤È½÷Í¥¡¦¾®ÀîºÚÅ¦¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ï£Ë£Á£Í£Ï£Ô£Ï¡Ç£Ó¡×¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤¬£²£¶Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¦¥½¥Î¡×¤È¤·¤Æ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥¦¥½¥Î¤À¡£¡×¤È»Ï¤á¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï£Ó£Î£Ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥Ï¥Þ¤¯¤ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¹Æ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤è¡£¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¥Ë¥»¤Î¿·¶Ê¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¡¼¥¹¤òÃÆ¤¤¤¿¤è¡£¥Ù¡¼¥¹¤â¥Ï¥Þ¤¯¤ó¤Ë¼Ú¤ê¤¿¤ó¤À¡£ËÍ¤Ï¤â¤¦¼«Ê¬¤Î¥Ù¡¼¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¤³¤Î¶Ê¤Ë¤ÏÀÎ¤«¤éËÍ¤é¤ÎÈëÂ¢¤Ã»Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢Â¤ÎÄ¹¤¤²í¥Þ¥â¥ë¤¯¤ó¡¢¤½¤ì¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤À¤Ã¤¿ËÍ¤ò²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¾åÇòÀÐ¤Þ¤Í¤â»²²Ã¤·¤¿¤è¡£¡×¤È¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï¡Ö¥Ë¥»ÌÀ(À±Ìî¸»)¡×¡Ö²í¥Þ¥â¥ë(µÜÌî¿¿¼é)¡×¡Ö¾åÇòÀÐ¤Þ¤Í(¾åÇòÀÐË¨²»)¡×¤¬»²²Ã¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥½¥Î¤Ï¡ÖÀÎ¤«¤é¤ÎÃç¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤Í¤È¤Ï¤³¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÆü¤Ë¡¢¤³¤Î³Ê¹¥¤Ç½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¤Í¡£¤¤¤Ä¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ª¼Çµï¡¢ÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Ë¤·¤Æ¤â¥Ë¥»¤Ï¤¤¤¤¶Ê¤òºî¤ë¤è¤Í¡£¶ÊÌ¾¤Ï¡Ö£Æ£á£ë£å¡×¤À¤è¡£¥Ë¥»¤Îºî¤ë£Æ£á£ë£å¡£¤ï¤«¤ë¤è¤Í¡£¤ß¤ó¤ÊÄ°¤³¤¦¤Í¡£¡×¤È¥Ë¥»ÌÀ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö£Æ£á£ë£å¡×¤ò¹ðÃÎ¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö£Ö£ï£ä£á£æ£ï£î£å¤«¤éÁ÷¿®¡×¤È²û¤«¤·¤¤¥±¡¼¥¿¥¤Ì¾¤ò¤À¤·¤ÆÊ¸¾Ï¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥¦¥½¥Î¤È¤Ï¡¢¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ë¥»ÌÀ¡×¤ÎÃç´Ö¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¥Ë¥»ÌÀ¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÎ®ÀÐ¤Ç¤¹¥¦¥½¥ÎÍÍ¡×¡Ö¥¦¥½¥Î¤µ¤ó¡¢²¿¤«¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ã¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤ÊÌû²÷¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¡×¡Ö¥Ü¡¼¥À¥Õ¥©¥ó¤ä¤Ð¤¤µ×¡¹Ê¹¤¤¤¿¡×¤È¥¦¥½¥Î¤Î½Â¤µ¤Ë¹û¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£