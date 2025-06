キービジュアル第1弾

(C)武論尊・原哲夫/コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会

原作・武論尊、漫画・原哲夫による伝説のアクション漫画「北斗の拳」の新アニメが、「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」として2026年に放送・配信される。新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術により「原作の魅力を余すことなくアニメ化する」という。

2023年に、原作40周年を記念して新アニメ制作が発表されており、その放送・配信開始時期が明かされた。あわせて、拳を握り指を鳴らしているケンシロウが描かれたキービジュアル第1弾も公開されている。

またアメリカ・ロサンゼルスで現地7月3日~6日に行なわれる「Anime Expo 2025」に参加することも決定。でティザーPVの初解禁やメインキャストの発表などが行なわれる。

「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」が参加するのは、現地時間7月5日13時~(日本時間6日5時~)から行なわれるワーナーブラザースインダストリーパネル(ステージイベント)で、そのほか、「終末のワルキューレIII」、「ALL YOU NEED IS KILL」、「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」、「ブレイド&バスタード」など、注目作も紹介予定とのこと。