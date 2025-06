SKY-HI、オーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』テーマ曲「At The Last」リリックビデオ公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『THE FIRST』『MISSIONx2』そして『THE LAST PIECE』。“夢を全力で信じ、今を本気で生きる少年たちの物語”を映し出すリリックビデオ

SKY-HIが、新曲「At The Last」を6月27日にリリースした。

「At The Last」は、2025年にリリース予定の、ラッパー・SKY-HIとしての集大成となるアルバム『Succese Is The Best Revenge』へ向けたシングル第5弾にして、SKY-HIがCEOを務める音楽事務所BMSGとTBSによる、BE:FIRST、MAZZELに次ぐ3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』のテーマ曲。

併せてリリックビデオも公開された。

本楽曲は、国内外問わず数々の楽曲を手掛けるRyosuke “Dr.R” Sakaiをプロデューサーに迎え、作曲には中村泰輔も参加。

夢が綺麗事と揶揄されがちな現代に対し、その綺麗事をあえて全力で信じることの尊さ、そして夢を見る偉大さや叶え続けるその生きざまの美しさを、アグレッシブで力強いオルタナティブなトラックにのせ、テクニカルなラップとエモーショナルな歌で鼓舞する、魂を揺らす逆転のアンセムとなっている。

リリックビデオは『THE FIRST』『MISSIONx2』の軌跡を辿りながら、これから始まる『THE LAST PIECE』へと繋がる、“夢を全力で信じ、今を本気で生きる少年たちの物語”を映し出した内容となっている。

また6月27日20時には、BMSG公式YouTubeチャンネルにて『THE LAST PIECE』本編の第1話が配信。こちらも併せてチェックしよう。

【『THE LAST PIECE』番組放送・配信スケジュール】

『THE TIME,』内「THE LAST PIECE」コーナー

初回放送:06/27(金)

毎週金曜 05:20~08:00『THE TIME,』内で放送

※放送スケジュールは変更の可能性あり。

『THE LAST PIECE』本編(BMSG公式YouTubeチャンネル)

第1話配信:06/27(金)20:00~

以降、毎週金曜20:00配信(※全13話配信予定)

※放送スケジュールは変更の可能性あり。

公式応援番組『THE LAST PIECE ホームルーム』(TBS)

初回放送:07/03(木)24:59~

以降、毎週木曜24:59~(※全13話放送予定)

出演:大島美幸(森三中)

リリース情報

2025.06.27 ON SALE

SKY-HI

DIGITAL SINGLE「At The Last」

『THE LAST PIECE』公式サイト

https://thelastpiece.audition-bmsg.tokyo/

BMSG OFFICIAL YouTube

https://www.youtube.com/BMSG_official

SKY-HI OFFICIAL SITE

https://skyhi.tokyo/