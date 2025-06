ミスタードーナツが展開する「ミスドゴハン」シリーズから、食事系ドーナツ「ザクもっちドッグ」全2種が登場!

食べ応えのあるあらびきソーセージが新たに仲間入りするほか、欧風カレーはスパイス感がアップします☆

ミスタードーナツ「ザクもっちドッグ」

販売期間:2025年7月2日(水)〜

対象ショップ:ミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)

ミスタードーナツが、‟みんなのおなかにぴったりおいしい!“をテーマに食事メニューを展開している「ミスドゴハン」シリーズ。

今回は「ミスドゴハン」シリーズから、軽食にぴったりな食事系ドーナツ「ザクもっちドッグ」全2種が登場します。

「ザクもっちドッグ」は北海道産小麦の小麦粉を使用し、湯種製法を用いた生地に、パン粉をつけて揚げたザクもっちりした食感の食事系ドーナツです。

ころんとした丸いフォルムがかわいらしく見た目も映えるドーナツで、こだわりの食感の生地に、生地との相性がよい具材を合わせたボリュームのあるメニューになっています。

「ザクもっちドッグ あらびきソーセージ」はザクもっちりした生地に、パリッとした歯ざわりのジューシーな、あらびきポークソーセージをサンドしています。

また、「ザクもっちドッグ 欧風カレー」はスパイス香るコクとうま味の欧風カレーをサンド。

こだわりの欧風カレーフィリングは、香ばしいクミンシードを油で炒め、豊かな香りを引き立たせています。

さらに、コリアンダーやジンジャーなどを使用し、スパイスを感じられる味わいに、ビーフエキスを加えることでコクとうま味を増しています。

好評販売中のタマゴサラダフィリングをサンドした「ザクもっちドッグ タマゴ」とあわせて『ザクもっちドッグ』は全3種類の中から気分やお好みにあわせてチョイス可能です☆

ザクもっちドッグ あらびきソーセージ

価格:テイクアウト 356円(税込)/イートイン 363円(税込)

発売日:2025年7月2日(水)

ザクもっちりした生地に、パリッとした歯ざわりのジューシーなあらびきソーセージをサンドした「ザクもっちドッグ あらびきソーセージ」

つぶつぶ野菜入りケチャップのトッピングがポイントです☆

ザクもっちドッグ 欧風カレー

価格:テイクアウト 313円(税込)/イートイン 319円(税込)

発売日:7月2日(水)

ザクもっちりとした生地に、なめらかな口当たりのスパイス欧風カレーにひよこ豆が入ったフィリングをサンドした「ザクもっちドッグ 欧風カレー」

半熟玉子風のスライスタマゴがトッピングされています。

ザクもっちドッグ タマゴ

価格:テイクアウト 313円(税込)/イートイン 319円(税込)

発売日:販売中

レギュラーメニューとして親しまれている、タマゴ好きにはたまらない「ザクもっちドッグ タマゴ」

ザクもっちりした生地にタマゴサラダフィリングをサンドし半熟玉子風のスライスタマゴがトッピングされています。

「ザクもっちドッグ」のおいしい温め方

「ザクもっちドッグ」は、温めてもおいしく楽しめます!

まずは、 電子レンジ(500W)で約10〜20秒温めます。

その後、さらにトースターで約1〜2分焼くと、よりおいしくなります。

※温める際は、スリーブとフィルムを外してください

※温める際には、やけどに注意をしてください

※「オート加熱」や「おまかせ加熱」では加熱しないでください

※トースターで温める場合は、油落ちを防ぐために、アルミホイル等を敷いてください

新TVCM『ザクもっちドッグ「ザクもっちドッグランチ」』篇

CMタイトル:ザクもっちドッグ「ザクもっちドッグランチ」篇(15秒)

出演:今田美桜

放映開始日:2025年7月2日(水)

放映地域:全国(一部エリアを除く)

ランチに「ザクもっちドッグ」を頬張る、今田美桜さんのかわいいTVCMが放映されます。

ランチにミスドへ行きたくなる、TVCMも楽しめます☆

軽食やランチに、手軽に楽しめる食事系ドーナツの新メニュー。

「ザクもっちドッグ」のあらびきソーセージとリニューアルした欧風カレーは、2025年7月2日(水)より、ミスタードーナツ全店にて販売開始です。

