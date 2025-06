ワンピースがレゴになった!? “あのシーン”だって再現できちゃいます！

日本だけに限らず、全世界のマンガ好き、アニメ好きの人なら誰もが知っている大人気マンガ『ONE PIECE(ワンピース)』。全世界60以上の国と地域で翻訳版が販売され、出版における国内最高記録をいくつも保持するなど、日本を代表する作品のひとつです。

TVアニメ、映画、キャラクターグッズなど様々なジャンルでマルチに展開されている「ONE PIECE」ですが、大人から子供まで楽しめるレゴは、レゴグループとNetflix、およびトゥモロー・スタジオとコラボレーションした「レゴ ワンピース」シリーズより5製品が登場。

また、「レゴ ワンピース」シリーズの発売にあわせて、レゴ ブロックでフィギュアを組み立てられる「レゴ ブリックヘッズ」シリーズからも2製品が登場します。

「レゴ ワンピース」はNetflixとトゥモロー・スタジオが手がける、実写ドラマシリーズ「ONE PIECE」にインスパイアされたシリーズ。シーズン2の配信開始に先駆けて、シーズン1で描かれた数々の象徴的なシーンをレゴ ブロックで再現したセットです。

麦わらの一味とともに自分だけの冒険を組み立てることで、大海賊時代を共に楽しむめ、各セットにはシリーズに登場する、海賊たちの手配書パーツが封入されています(※全8種類、セットによって封入されている数が異なります)。

▲「レゴ ワンピース 海賊船 ゴーイングメリー号」

10歳以上向けとなる麦わらの一味の象徴的な船「レゴ ワンピース 海賊船 ゴーイングメリー号」(2万480円)は、Netflix 実写ドラマシリーズ「ONE PIECE」に登場する麦わらの一味がレゴ ミニフィギュアとして勢ぞろい。シリーズの名場面を自分の手で再現できます。

全1376ピースからなるこのセットは、船のデッキや内装の細部までを忠実に再現。象徴的なドクロマークをあしらった大きな帆を掲げ、仲間たちと共に未知の海へ冒険の航海に出発。なお、このセットには4枚の手配書パーツが封入されています。

▲「レゴ ワンピース アーロンパークの戦い」

全926ピースで構成された9歳以上向けの「レゴ ワンピース アーロンパークの戦い」(1万2480円)は、麦わらの一味と宿敵たちとの象徴的な戦いを再現。アーロンパークの塔が崩れ落ちるギミックなど細部にわたる仕掛けも満載で、臨場感あふれる冒険を演出します。

セットにはモンキー・D・ルフィ、ナミ、ウソップ、アーロン、チュウの5体のレゴ ミニフィギュアが付属し、射的場やウソップとチュウの対決が描かれる森のシーンや、さらに3枚の手配書パーツなど、作品の世界を楽しめる要素が数多く盛り込まれています。

▲「レゴ ワンピース 道化のバギーのサーカス小屋」

作品のユニークなキャラクターとシーンを楽しめる「レゴ ワンピース 道化のバギーのサーカス小屋」(7680円)は8歳以上向けセット。海賊らしい武器やアクセサリーが豊富に用意され、テント部分は回転させることで広々としたプレイエリアに変形可能です。

また、悪名高き道化のバギーのサーカス小屋には、水槽、回転ターゲット、吊り檻といった仕掛けが3種類用意されており、麦わらの一味が脱出を試みるスリル満点のシーンが再現可能。セットには2枚の手配書パーツと、道化のバギー、モンキー・D・ルフィ、ナミ、ゾロの4体のレゴ ミニフィギュアが付属しています。

▲「レゴ ワンピース フーシャ村」

ストーリーの原点とも言える、感動的なシーンを再現した「レゴ ワンピース フーシャ村」(4680円)は、全299ピースのセットで対象年齢8歳以上。モンキー・D・ルフィがシャンクスの隠していた“ゴムゴムの実”をこっそり食べる、名場面を再現できます。

セットには1枚の手配書パーツとレゴ ミニフィギュア化された、幼少期のモンキー・D・ルフィ、シャンクス、マキノの3体を付属。フーシャ村のあたたかくも運命的な物語を楽しめ、取り外し可能な屋根の下には店内のディテールや小物が充実。お店ごっこ遊びにもピッタリです。

▲「レゴ ワンピース 海上レストラン バラティエ」

全3402ピースで構成された豪華な「レゴ ワンピース 海上レストラン バラティエ」(4万2980円)は大人向けのセット。ディテールへのこだわりと、ファン心をくすぐる隠されたギミックが随所に散りばめられた、まさにコレクターズアイテムです。

魚の形をしたユニークな海上レストランには、取り外し可能な屋根や内装ギミックが満載。前面に設けられた桟橋ではゴーイングメリー号を停泊させ、ゾロとミホークの緊迫した剣の対決シーンを再現することもできます。

さらにセットには5枚の手配書パーツとモンキー・D・ルフィ、サンジ、ゾロ、ナミ、ウソップをはじめ、ゼフ、ガープ中将、ヘルメッポ、コビー、ジュラキュール・ミホークと豪華なレゴ ミニフィギュア10体が付属しています。

▲「レゴ ブリックヘッズ モンキー・D・ルフィ フィギュア」

「レゴ ワンピース」シリーズの展開にあわせて登場する「レゴ ブリックヘッズ モンキー・D・ルフィ フィギュア」(1580円)と、「レゴ ブリックヘッズ 道化のバギー フィギュア」(1580円)は、レゴ ストアおよびレゴ公式オンラインストア限定で登場。

▲「レゴ ブリックヘッズ 道化のバギー フィギュア」

「ONE PIECE」の中でも特に人気の高いキャラクターたちを、レゴ ブリックヘッズならではのスタイリッシュかつユニークなフォルムで再現。組み立てた後はディスプレイとしても楽しめます。

シーズン1で描かれた数々の象徴的なシーンを再現できる、「レゴ ワンピース」シリーズと「レゴ ブリックヘッズ」シリーズ。麦わらの一味になった気分で、自分だけの冒険を組み立ててみてはいかがでしょう。

なお、これらのセットは2025年6月5日より予約受付け中、8月1日より一般販売開始予定(※一部店舗により予約販売の日時が異なります)。

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2025 The LEGO Group.

