ディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』の「ヤングオイスター」をモチーフにした新コレクションがディズニーストアに登場。

光沢感が映えるぬいぐるみキーチェーンをはじめ、Tシャツやスカートなどのアパレルや雑貨などが豊富に展開されます☆

ディズニーストア『ふしぎの国のアリス』ヤングオイスターコレクション

スケジュール:

先行発売日:2025年7月1日(火)より順次先行販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニー公式オンラインストア発売日:2025年7月4日(金)販売店舗:全国のディズニーストア店舗

ディズニーストアから、『ふしぎの国のアリス』に登場する「ヤングオイスター」をモチーフにした新コレクションが登場。

海に差し込む光に照らされてオーロラにきらめく「ヤングオイスター」のオリジナルデザインです。

まつげやきゅるんとした瞳、頬を赤らめ照れた顔など、さまざまな表情を魅せるヤングオイスターの愛らしさに心ときめくグッズと共に、作品に登場する「セイウチ」デザインも展開されます。

パールビーズのチェーンやきらめくシャイニー素材がポイントのぬいぐるみキーチェーンは、表情豊かな「ヤングオイスター」に加え、「おばあさんカキ」や「セイウチ」もラインナップ。

また、ロゴの刺しゅうが映えるTシャツや光沢感のあるティアードスカートなど、細部までこだわったアパレルも展開。

さらに、インテリアとしてもかわいいLEDライト付きアクセサリートレイや、泡ぶくをイメージした持ち手が特徴のガラスマグカップなど、心癒やされるホーム雑貨も用意されます。

そのほか、ぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」からは、ぱっちりまつげがキュートな「ヤングオイスター」のぬいぐるみが新登場☆

ヤングオイスター ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン ごきげん オーロラ ヤングオイスター

価格:2,400円 (税込)

サイズ:全長 約20cm

キャラクター 約高さ14×幅7.5×奥行き4.5cm

チェーン 約長さ17cm

にっこり微笑むカキの赤ちゃん「ヤングオイスター」のぬいぐるみキーチェーン。

ほわほわの羊毛風生地でつくられたふんわりとしたお顔や、ぱっちりまつげやポッとピンク色に染まったほっぺがとってもかわいい☆

オーロラ色にきらめく海の泡をイメージしたシャイニー素材の、帽子とドレスがお似合いです。

セイウチ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン オーロラ ヤングオイスター

価格:3,100円 (税込)

サイズ:全長 約27.5cm

キャラクター 約高さ18.5×幅10×奥行き7.5cm

チェーン 約長さ17cm

双子の「ディー」と「ダム」が「アリス」に聞かせたお話に登場する「セイウチ」のぬいぐるみキーチェーン。

コロンとしたボディでボリューム感たっぷりです!

虹色の光があたったようなシャイニーなコスチュームを身に纏っています。

ヤングオイスター アクセサリートレイ LEDライト ヤングオイスター

価格:7,800円 (税込)

サイズ:約高さ14.7×幅20.5×奥行き12.5cm

並んだベッドで休む「ヤングオイスター」をデザインした、LEDライト付きのアクセサリートレイ。

「ヤングオイスター」のうしろにあるサンゴが、海の中を思わせる、ちらちらと揺れる光が素敵な星形ライトになっているのもポイントです。

底裏にあるスイッチを入れると、ほわっとした明かりが点いて、オイスターたちを照らします。

ヤングオイスター&セイウチ ポーチ ヤングオイスター

価格:2,600円 (税込)

サイズ:約高さ14.5×幅18×奥行き4.5cm

描き下ろしアートを使用した、「ヤングオイスター」と「セイウチ」デザインのクリアポーチ。

オーロラのようにきらめくクリア素材に、かわいらしい「ヤングオイスター」たちがプリントされています。

頬を赤らめて恥ずかしがった表情や、ぱっちりまつげのある「ヤングオイスター」、虹色の光があたったような彩色の「セイウチ」アートが素敵です。

ヤングオイスター 半袖Tシャツ ホワイト ヤングオイスター

価格:4,500円 (税込)

サイズ:フリーサイズ

胸囲 約88〜104cm

身長 約150〜170cm

肩幅 約44cm/身丈 約56.5cm

ラメ糸刺しゅうの“Baby Oysters”ロゴが目をひく、キラキラのフロントデザインがインパクト大な半袖Tシャツ。

その横には、透明感のあるタッチで描かれたかわいい「ヤングオイスター」がレイアウトされています。

散りばめられた泡ぶくのようなパール調パーツもポイントです。

ヤングオイスター スカート ピンク ヤングオイスター

価格:9,000円 (税込)

サイズ:フリーサイズ

ウエスト 約64〜77cm/総丈 約88cm

水に濡れたような光沢感が美しい、くすみピンクのスカート。

ティアード切り替えのふわりとしたシルエットと生地のツヤ、落ち着いた色味で、ほどよく華やかな大人っぽいファッションアイテムに仕上げられています。

生地に馴染んだ「ヤングオイスター」のイラストが使用されているのも、コーディネートしやすく嬉しいポイントです。

ヤングオイスター&セイウチ シークレットフィギュア ヤングオイスター

価格:900円 (税込)※ランダム封入

パッケージサイズ:約高さ6.5×幅5.5×奥行き4cm

「ヤングオイスター」と、コロンとしたフォルムの「セイウチ」のシークレットフィギュア。

ほんのりきらめく上品なパール感と明るい色合いがキャラクターの魅力を引き立てます。

デザインは、ぱっちりまつげやにっこり笑顔がかわいいヤングオイスター5種類、セイウチ1種類の全6種類から1種類が小箱に入っています。

ヤングオイスター ぬいぐるみ ぱっちり うるぽちゃちゃん

価格:1,300円 (税込)

サイズ:約 高さ12×幅9×奥行き8.5cm

ディズニーストアのぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」に、ほんわか愛らしい赤ちゃんキャラクター「ヤングオイスター」の新作が登場。

光が映り込んでうるっとした瞳、ぽっちゃり体型がかわいいぬいぐるみです。

手のひらにのせると、口元に手をあてたにっこり笑顔でこちらを見上げ、癒やしを与えてくれます。

光沢感が映えるぬいぐるみキーチェーンをはじめ、Tシャツやスカートなどのアパレルや雑貨などが豊富にラインナップ。

ディズニーストアにて2025年7月1日より順次販売が開始される『ふしぎの国のアリス』デザイン「ヤングオイスター」コレクションの紹介でした☆

