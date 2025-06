ロックバンドとお笑い芸人による2マンイベント『ROCK or LIVE!-ロックお笑い部-』で共演したBase Ball Bearとダウ90000が、再び共演することが決定した。『ROCK or LIVE!-ロックお笑い部- revival』と題し、9月26日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催される。『ROCK or LIVE!-ロックお笑い部-』は、2023年2月に大阪・GORILLA HALL OSAKAのこけら落とし公演の一環として始動した企画で、以降、音楽と笑いを融合させた2マンイベントとして継続的に開催されてきた。これまでに、ゲスの極み乙女とさらば青春の光、04 Limited Sazabysと四千頭身、ASIAN KUNG-FU GENERATIONとフジファブリック、ミキ、かが屋など、多彩な組み合わせが登場している。

今年に入ってからも、思い出野郎Aチームとハナコ、ハルカミライと見取り図、Hump Backとヨネダ2000による公演が続き、さらに9月27日には山中さわおとカベポスターの共演が決定している。今回の『revival』は、2024年1月に行われたVol.3公演、Base Ball Bearとダウ90000の再演となるもの。当時は2マンでありながら、両者がひとつのショーとして物語を紡ぐようなステージを展開し、大きな反響を呼んだ。公演終了後も再演を望む声が続いたことから、シリーズ初の再演として、また初の横浜開催として実現する。