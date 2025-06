【カズサ】 2026年3月 発売予定 価格:22,000円

クレーネルは、フィギュア「カズサ」を2026年3月に発売する。価格は22,000円。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、トリニティ総合学園1年・放課後スイーツ部の「杏山カズサ」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

こちらを伺うようなクールな立ち姿とカズサの持つ可愛さの絶妙なバランスを存分に再現しており、一見クールに見える表情も、よくよく見ると優しさが垣間見える眼差し、そしてほんのり頬を染めるチークとピンク色のグロスで、カズサの可愛さを楽しむことができる。

軽やかな造形の髪からのぞく鮮やかなピンクのインナーカラーが、個性を際立たせるアクセントとなっており、見る人の視線を離さず、可愛らしく表情のついた耳や、ゆったりしたパーカーに添えた左手から、カズサらしさを表現している。

愛銃「マビノギオン」は質感にこだわり、シルバーが効いた存在感のある仕上がりになっており、トリニティ総合学園の校章をあしらった台座は、シンプルでありながらも白のパール塗装で高級感を感じさせる。

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/7スケール サイズ:全高 約240mm(台座含む) 素材:PVC、ABS

(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

※開発中の商品画像につき、実際の商品とは異なる場合がございます。