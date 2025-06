AppleがEU圏で、アプリ制作者に向けて定められたルールを大幅に変更したことがわかりました。AppleはEUの行政機関である欧州委員会からデジタル市場法(DMA)違反で5億ユーロ(約840億円)の罰金を課されており、ルール変更によって罰金を回避する狙いがあるとみられます。Updates for apps in the European Union - Latest News - Apple Developer

https://developer.apple.com/news/?id=awedznciApple Again Changes EU App Store Rules and Fees to Comply With DMA - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2025/06/26/app-store-eu-rule-change-dma/Apple changes App Store rules in EU to avoid hefty fineshttps://www.lemonde.fr/en/pixels/article/2025/06/26/apple-changes-app-store-rules-in-eu-to-avoid-hefty-fines_6742752_13.html欧州委員会は、App Storeでアプリを配信している開発者がApp Store以外の代替オファーでユーザーを誘導できるよう義務付けたDMAに違反したとして、2025年4月、Appleに5億ユーロ(約840億ユーロ)の罰金を課すと発表しました。AppleとMetaにDMA違反でそれぞれ5億ユーロと2億ユーロの制裁金、ホワイトハウスは「経済的恐喝」と反発 - GIGAZINE60日後までにDMA順守のためにルールに変更を加えない場合、追加の「定期的な罰金」に直面する事になると警告を受けていたAppleは、期限にあたる2025年6月26日(木)、開発者がアプリを利用するユーザーにさまざまな決済の選択肢を提供できるよう、App Storeの規約を変更しました。新たな仕組みは、開発者を大きく「Tier1」と「Tier2」の2グループに分けて、App Storeで提供するサービスの内容を変えるものです。Store Services tiers in the EU - Reference - App Store Connect - Help - Apple Developerhttps://developer.apple.com/jp/help/app-store-connect/reference/store-services-tiers/デフォルトは、App Storeの全機能が利用可能な「Tier2」が適用され、EUのApp Storeでデジタル商品やサービスのプロモーションを行うアプリを扱う開発者のみが「Tier1」に移行して手数料の割り引き措置を受けられることになります。具体的に、「Tier1」だとアプリの自動アップデートや自動ダウンロード、ユーザーのレビューへの返信、レイティングやレビュー機能、検索時のサジェスト表示、自然言語検索、ストアのインサイト機能のダッシュボードやパフォーマンス測定、プロモーションコードの発行など、広範に制限がかかります。代わりに、手数料は「アプリ内課金の5%」と、かなり割安です。なお、Appleはすでに5億ユーロの罰金は支払ったものの、欧州委員会による追加変更の要求に不服の意を示し、「結果には同意しておらず上訴する予定です」と語っています。