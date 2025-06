スターバックスが、エスプレッソがとろっとした甘さの中で際立つ、クリーミーなコーヒー「ビター クリーム コーヒー」を発売。

甘さの中にもきりっとしたビターな風味が漂う絶妙なバランスを楽しみたい時にぴったりな一杯です☆

スターバックス「ビター クリーム コーヒー」

サイズ・価格:

持ち帰り:Short 520円(税込)〜/Tall 560円(税込)〜/Grande 604円(税込)〜/Venti 648円(税込)〜

店内利用:Short 530円(税込)〜/Tall 570円(税込)〜/Grande 616円(税込)〜/Venti 660円(税込)〜

発売日:2025年6月30日(月)〜 ※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

販売店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

スターバックスから、丁寧に抽出したエスプレッソとクリームやシロップなどを組み合わせた、甘さときりっと感じるビターな味わいのどちらも同時に楽しめる新感覚のコーヒービバレッジ「ビター クリーム コーヒー」が登場。

人気を博している「スイート ミルクコーヒー」にもう少し、コーヒーの風味や香りが欲しいなというときにぴったりの仕上がりです。

お好みのタイミングで全体を混ぜながら味わいの変化を楽しむのもおすすめ。

甘さをしっかり感じるミルクコーヒーの癒しが欲しい時には「スイート ミルクコーヒー」を、甘さとともにコーヒーのビター感を楽しみたい時には「ビター クリーム コーヒー」を。

様々なシーンに合わせて、ぜひ暑い夏にもぴったりの2種類の異なるコーヒーが楽しめます。

販売中:スイート ミルクコーヒー(iced)

サイズ・価格:

持ち帰り:Short 501円(税込)〜/Tall 540円(税込)〜/Grande 584円(税込)〜/Venti 628円(税込)〜

店内利用:Short 510円(税込)〜/Tall 550円(税込)〜/Grande 595円(税込)〜/Venti 640円(税込)〜

「スイート ミルクコーヒー」は、店舗で抽出したアイスコーヒーに、ミルクやクリームなどを様々なテクスチャ―で組み合わせ、三層構造に仕上げたコーヒービバレッジ。

カップの底にフレッシュクリームとホワイトチョコレート風味、バニラ風味のシロップを入れ、コクのある濃厚な味わいの層が作られています。

そこに氷を入れ、ミルク、アイスコーヒーを順に注ぐことで三層のグラデーションが綺麗なビバレッジに仕上げられた一杯です。

エスプレッソがとろっとした甘さの中で際立つ、クリーミーなコーヒー新作ビバレッジ。

スターバックスにて2025年6月30日より販売される「ビター クリーム コーヒー」の紹介でした☆

