Mrs. GREEN APPLEが、デビュー10周年プロジェクト「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK」を新たに開催することを発表した。 まず7月7日〜7月31日の期間、三井ショッピングパークららぽーと(富士見、名古屋みなとアクルス、豊洲、EXPOCITY、福岡)、ラゾーナ川崎プラザ、ダイバーシティ東京 プラザ、RAYARD MIYASHITA PARK、三井ショッピングパークアーバン 赤れんがテラスで「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN MITSUI SHOPPING PARK」を開催。さらに、7月8日〜7月21の期間、全国のマルイ・モディ各店で「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN OIOI MODI」を開催する。そしてメジャーデビュー10周年を記念した「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK」POP-UP STOREの開催も決定し、7月8日以降、全国10都市14会場で順次開催される。 「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN MITSUI SHOPPING PARK」では、期間中に対象施設での当日お買上げ3,000円ごとに、10周年コラボ記念オリジナルグッズが当たるカプセルトイ抽選会に1回参加できる。また、期間限定POP-UP STOREでは、本企画限定カラーのTシャツのほか、MGAオリジナルポータブルCDプレーヤーなどを数量限定で発売、さらに一部施設のSTORE内にはベストアルバム『10』の試聴コーナーも設置。そして館内放送ではMrs. GREEN APPLEの楽曲やメンバーのメッセージも放送される。また、イベント会場をはじめ館内各所でアーティストビジュアルやベストアルバム『10』をモチーフにしたフォトスポットも登場するという。そしてこの秋に始まる史上最大規模の5大ドームツアー<Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 ”BABEL no TOH”>に至るまでの軌跡を知ることができる展示ブースも。さらに「RAYARD MIYASHITA PARK限定企画」として南エントランスへつながる遊歩道に代表曲をモチーフにしたモニュメントを展開。South3Fアートギャラリー『SAI』では、この企画のために書き下ろされた巨大壁画など、10年をじっくりと振り返ることのできる特別企画「Mrs. GREEN […]

The post Mrs. GREEN APPLE、デビュー10周年プロジェクト「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK」開催決定 first appeared on BARKS.