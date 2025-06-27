¤Þ¤â¤Ê¤¯33ºÐ¤Î´Ú¹ñ±ÑÍº¤Ï¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¡© ¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤Ï¤â¤¦¡Ä¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àOB¤¬ÎÏÀâ¡ª¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤ÁªÂò»è¡×¤òµó¤²¤ë
¡¡´Ú¹ñ¤Î±ÑÍº¤¬´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Ï2015Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë²ÃÆþ°ÊÍè¡¢¹¶·â¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ºßÀÒ£²Ç¯ÌÜ¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÆó·åÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢10Ç¯ÌÜ¤Î2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²ø²æ¤ÇÉÔºß¤Î»þ´ü¤âÂ¿¤¯¡¢£·¥´¡¼¥ë»ß¤Þ¤ê¡£»ÄÎ±¥é¥¤¥ó¤®¤ê¤®¤ê¤Î17°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉÔËÜ°Õ¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ´À¹´ü¤Ï²á¤®¤¿¡×¡Ö¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ÎOB¥¯¥ê¥¹¡¦¥ï¥É¥ë»á¤âÂàÃÄ¿ä¾©ÇÉ¤Î£±¿Í¤À¡£
¡¡¥¯¥é¥ÖÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØThe Spurs Web¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¤·¤Æ62¥¥ã¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ë64ºÐ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯33ºÐ¤È¤Ê¤ë¸åÇÚ¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢·èÃÇ¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÇºÇ¤âÂº·É¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Î£±¿Í¤À¡£¤¿¤À¡¢Á´¤Æ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤·Èà¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÊÌ¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤¢¤È£²Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÏÂ®¤¯¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬·ã¤·¤¯¡¢Í×µá¤¬¸·¤·¤¤¡£µÓÎÏ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡³¤³°°ÜÀÒ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ç¤ÎÈà¤Î³èÌö¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¾Î»¿¤ËÃÍ¤·¡¢Ã¯¤â¤¬ºÇÎÉ¤ÎÌ¤Íè¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£30Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢»þ¤Ë¤ÏÊª»ö¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¼¡¤Ë¿Ê¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© J¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡Æ±»á¤Ï¿·Å·ÃÏ¸õÊä¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¤³¤¦¹Í¤¨¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥º¤ÏÈà¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹×¸¥¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£¸½¼ÂÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë°ÜÀÒ¤µ¤»¤ÆÎÉ¤¤°ÜÀÒ¶â¤òÆÀ¤¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ø¤Î¥Õ¥ê¡¼°ÜÀÒ¡Ê¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2026Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¡Ë¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤ÁªÂò»è¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Ï¤½¤ì¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥ï¥É¥ë»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSTN sports¡Ù¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¾×·âÈ¯¸À¡Ø¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Ï¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤À¡Ù¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÏÂ®¤¯¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£µî¤ë¤Ù¤¤À¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡£¹Ç¯Ï¢Â³Æó·åÆÀÅÀ¤òÆ¨¤·¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡£µî½¢¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Ï2015Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë²ÃÆþ°ÊÍè¡¢¹¶·â¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ºßÀÒ£²Ç¯ÌÜ¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÆó·åÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢10Ç¯ÌÜ¤Î2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²ø²æ¤ÇÉÔºß¤Î»þ´ü¤âÂ¿¤¯¡¢£·¥´¡¼¥ë»ß¤Þ¤ê¡£»ÄÎ±¥é¥¤¥ó¤®¤ê¤®¤ê¤Î17°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉÔËÜ°Õ¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ´À¹´ü¤Ï²á¤®¤¿¡×¡Ö¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ÎOB¥¯¥ê¥¹¡¦¥ï¥É¥ë»á¤âÂàÃÄ¿ä¾©ÇÉ¤Î£±¿Í¤À¡£
¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÇºÇ¤âÂº·É¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Î£±¿Í¤À¡£¤¿¤À¡¢Á´¤Æ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤·Èà¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÊÌ¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤¢¤È£²Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÏÂ®¤¯¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬·ã¤·¤¯¡¢Í×µá¤¬¸·¤·¤¤¡£µÓÎÏ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡³¤³°°ÜÀÒ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ç¤ÎÈà¤Î³èÌö¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¾Î»¿¤ËÃÍ¤·¡¢Ã¯¤â¤¬ºÇÎÉ¤ÎÌ¤Íè¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£30Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢»þ¤Ë¤ÏÊª»ö¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¼¡¤Ë¿Ê¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© J¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡Æ±»á¤Ï¿·Å·ÃÏ¸õÊä¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¤³¤¦¹Í¤¨¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥º¤ÏÈà¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹×¸¥¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£¸½¼ÂÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë°ÜÀÒ¤µ¤»¤ÆÎÉ¤¤°ÜÀÒ¶â¤òÆÀ¤¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ø¤Î¥Õ¥ê¡¼°ÜÀÒ¡Ê¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2026Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¡Ë¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤ÁªÂò»è¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Ï¤½¤ì¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥ï¥É¥ë»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSTN sports¡Ù¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¾×·âÈ¯¸À¡Ø¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Ï¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤À¡Ù¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÏÂ®¤¯¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£µî¤ë¤Ù¤¤À¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡£¹Ç¯Ï¢Â³Æó·åÆÀÅÀ¤òÆ¨¤·¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡£µî½¢¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô