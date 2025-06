FacebookやInstagramの運営元であるMetaは、独自のAIアプリ・Meta AIや大規模言語モデル(LLM)のLlamaなどを開発し、AI関連の開発に注力しています。そんなMetaが、競合のOpenAIから主要研究者を引き抜いていることが明らかになりました。Meta hires key OpenAI researcher to work on AI reasoning models | TechCrunch

https://techcrunch.com/2025/06/26/meta-hires-key-openai-researcher-to-work-on-ai-reasoning-models/Meta Taps Top Researchers From Google, Sesame for New AI Lab - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-11/meta-hires-top-researchers-from-google-sesame-for-new-ai-labテクノロジーメディアのTechCrunchが関係者から独自に入手した情報によると、Metaは新しく設立を予定しているスーパーインテリジェンス(超知性)ラボで推論モデルの開発を加速するため、OpenAIの主要研究者であるトラピット・バンサル氏を引き抜いたことが明らかになっています。OpenAIの広報担当者であるケイラ・ウッド氏は、TechCrunchに対してバンサル氏がOpenAIを退職したことを認めました。バンサル氏のLinkedInによると、同氏は2025年6月にOpenAIを退職したそうです。バンサル氏は2022年からOpenAIに勤務していた人物で、同社の共同創業者であるイルヤ・サツキヴァー氏と共に強化学習の研究プロジェクトを立ち上げ、重要な役割を果たしたことで知られています。バンサル氏はOpenAI初の推論モデルであるo1のベースを開発する上で多大な貢献を果たしました。OpenAIが複雑な推論能力をもつAIモデル「OpenAI o1」と「OpenAI o1-mini」を発表、プログラミングや数学で高い能力を発揮 - GIGAZINEなお、ウッド氏が加入することとなるMetaのスーパーインテリジェンスラボは、同社によるデータラベリングサービス・Scale AIへの投資の一環として構築が計画されているものです。Metaのスーパーインテリジェンスラボ構築計画については、以下の記事にまとめてあります。MetaはScale AIのCEOであるアレクサンダー・ワン率いる「スーパーインテリジェンス(超知性)」の追求に特化したAIラボの構築を計画、OpenAIやGoogleからAI研究者を引き抜くべく数億〜数百億円の報酬を用意 - GIGAZINEスーパーインテリジェンスラボにバンサル氏が加わることで、OpenAIのo3やDeepSeekのR1といった業界をリードする推論モデルと競合できる最先端の推論モデルをMetaが開発できるようになる可能性があると、TechCrunchは指摘。なお、記事作成時点でMetaは独自の推論モデルを公開していません。Metaのマーク・ザッカーバーグCEOはここ数カ月でスーパーインテリジェンスラボ構築に向けて、人材採用に躍起になっています。Metaに加わる優秀なAI研究者の中には、1億ドル(約140億円)規模の報酬パッケージを提示されている人もいるそうです。ただし、今回の引き抜きでバンサル氏に提示された報酬については不明です。Bloombergの報道によると、バンサル氏は元Google DeepMindの研究者であるジャック・レイ氏、元Sesameの機械学習研究者であるヨハン・シャルウィック氏と共にMetaに加わることとなる模様。この他、元OpenAIのAI研究者であるルーカス・ベイヤー氏、アレクサンダー・コレスニコフ氏、シャオフア・ザイ氏もMetaのスーパーインテリジェンスラボに加わることが報じられています。一方で、MetaはAI分野のプロダクトの中核を担うLLM・Llamaのオリジナル開発者を競合他社に相次いで引き抜かれていることが報じられていました。MetaはオリジナルのLlama開発チームの14人中11人を競合他社に奪われている - GIGAZINEなお、Metaがerplexity AIやThinking Machines LabなどのAIスタートアップに買収交渉を持ちかけていることも報じられています。MetaがPerplexity AIやThinking Machines Labなど多数のAIスタートアップに買収交渉を実施 - GIGAZINE