Googleが現地時間の2025年6月26日、アップロードした自分の全身画像を好きな服の写真と組み合わせ、バーチャルで試着できる実験的アプリ「Doppl」をリリースしました。Dopplのバーチャル試着機能を使えば、手元にない服でも自分に似合うかどうかを視覚的にチェックすることが可能となっています。Try on looks and discover your style with Doppl

https://blog.google/technology/google-labs/doppl/Google launches Doppl, a new app that lets you visualize how an outfit might look on you | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/06/26/google-launches-doppl-a-new-app-that-lets-you-visualize-how-an-outfit-might-look-on-you/Dopplがどのようなアプリになっているのかは、以下の動画を見るとよくわかります。Doppl, a new experiment from Google Labs | Try on any look and explore your style - YouTubeDopplを利用するには、まず自分の全身画像をアップロードする必要があります。バーチャル試着機能を使うには下部の「+」アイコンをタップ。保存している好きな写真やスクリーンショットを選択することで、アップロードした自分の姿に試着させることができます。友達が着ていた服、地元のリサイクルショップで売っていた服、SNSで紹介されていた服など、画像さえあれば何でも試着可能。選択した服を自分の姿で試着することができました。好きなコーディネートが見つかったら、星アイコンをタップすることで「お気に入り」に保存することが可能。実際に服を手に取ったり着替えたりしなくても、大量の服をバーチャル試着できます。さらに、動画アイコンをタップすればAIが「その服を着て動く動画」を生成してくれます。単なる立ち姿だけでなく、動いた時にどのように見えるかまでわかるのはうれしいポイント。お気に入りのコーディネートを友人や知人と共有することもできます。なお、DopplはGoogleの実験的AIプロダクトを公開するGoogle Labs経由でリリースされましたが、依然として開発初期段階であるためフィット感や外観、衣服の詳細が必ずしも正確ではない可能性があるとのこと。Dopplは6月26日からiOS版およびAndroid版が公開されていますが、記事作成時点ではアメリカのユーザーのみが利用可能です。