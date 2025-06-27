¤Ü¤ë½Î¡¦ÅÄÊÕ ¡È½ë¤¤»þ´ü¡É¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ï¡©¡ÖÈèÏ«²óÉü¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª¡×¡Ö¸ý¤Î¤Ê¤«¤¬¤¹¤´¤¯¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¡×
¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖCHINTAI presents ¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å Chapter #0 ¡ÁTouch Your Heart¡Á¡×¡ÊËè½µÆüÍË12:30¡Á12:55¡Ë¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤¬¼«¿È¤Î¼ñÌ£¤ä¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤Þµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò1ºý¤ÎËÜ¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢É³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
6·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢6·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢6·î1Æü¤ËÅìµþ¡¦TOKYO FM¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸ø³«¼ýÏ¿¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£º£²ó¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡¦¤Ü¤ë½Î¤ÎÅÄÊÕÃÒ²Ã¡Ê¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤Á¤«¡Ë¤µ¤ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¡Ê¤Þ¤Ä¤¤¡¦¥±¥à¥ê¡Ë¤µ¤ó¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Î¿ÆÍ§¤Ç±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÌîºê¡Ê¤Î¤¶¤¡Ë¤¯¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡¢¥È¡¼¥¯¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡úÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡Ö¥×¥ì¥¼¥óÂç²ñ¡×
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ì¥¼¥óÂç²ñ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÅÄÊÕ¤µ¤ó¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¡¢Ìîºê¤¯¤ó¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ä¤¤¤Þµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÅÄÊÕ¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤ª¤ä¤Ä¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡Öº£Æü¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µþÅÔ¡¦µÀ±à¤Ë¤¢¤ëÇß´³¤·ÀìÌçÅ¹¡Öµþ¤Ëºé¤¯Çß ¤ª¤¦¤¹¤ÎÎ¤¡×¤ÎÇß¤Î¹á¤êÉº¤¦²Ì½ÁÇ»½Ì¥·¥í¥Ã¥×¡ÖÇß¤µ¤é¤ê¡×¤È¡Ö´Å´³¤·Çß¡×¤Î2ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÅÄÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ØÇß¤µ¤é¤ê¡Ù¤ò¿å¤äÃº»À¿å¤Ç³ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤é½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿©Íß¤¬Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤³¤ÎÇß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤ß¤ë¤ß¤ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£Çß¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¦¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥·¥í¥Ã¥×¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Î¡Ö´Å´³¤·Çß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈèÏ«²óÉü¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅÄÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¤ò¤¹¤´¤¯¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´Å¤¤¤Î¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤È¸ý¤¬Èè¤ì¤Æ¡¢°ß¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤¤Ë¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¥±¡¼¥¤Î¹ç´Ö¤Ë¡Ø´Å´³¤·Çß¡Ù¤ò¶´¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¸ý¤Î¤Ê¤«¤¬¤¹¤´¤¯¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤ÎÈèÏ«²óÉü·Ï¤Î¤â¤Î¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤¤ã¤ê¡¼¤«¤é¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤òÃµ¤¹¥³¥Ä¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÅÄÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Êâ¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£»¶Êâ¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢ÃÏ¿Þ¤â¸«¤º¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»×¤¤¤¬¤±¤º¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¡Ø°ËÀªÃ° ¿·½ÉÅ¹¡Ù¤Ë½µ4²ó¤ÏÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÄÊÕ¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤¤ã¤ê¡¼¤«¤é¡Ö¥»¥ì¥Ö¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤Î¥Õ¥ê¤Ë¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÅÄÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤¡¤Í¡Á¡×¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ï¡¢¡Ö¡ØAirTag¡Ù¡ÊApple¼ÒÀ½¤ÎËº¤ìÊª¥¿¥°¡Ë¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡£
¡Ö¡ÈÃµ¤¹¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¤ò²¡¤·¤¿¤é¡¢AirTag¤òÉÕ¤±¤Æ¤¢¤ë¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÊª¤¬ÃÏ¿Þ¾å¤ËÁ´Éô½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ËÍ¤Ï¡Ê²È¤Î¡Ë¸°¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¥«¡¼¥É·¿¤ÎAirTag¤âºâÉÛ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎºâÉÛ¤È¸°¤¬¾ï¤Ë¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾¾°æ¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤¬ºâÉÛ¤ò¥¿¥¯¥·¡¼¤ËÃÖ¤Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¥¿¥¯¥·¡¼¤ËºâÉÛ¤òÃÖ¤Ëº¤ì¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥¢¥×¥ê¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡ËËÍ¤ÎºâÉÛ¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥¹¥Þ¥Û¾å¤Ç¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤·¤«¤â¤½¤Î¤È¤¡¢Å¬Åö¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤ÆÎÎ¼ý½ñ¤È¤«¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤É¤³¤Î¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ·ë¹½¥ä¥Ð¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎAirTag¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇ¸å¤É¤³¤Ë´ó¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤ë¤·¡¢¤½¤³¤Î½»½ê¤òÄ´¤Ù¤ì¤Ð¡È¤³¤³¤Î¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤Ê¤ó¤À¡É¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ÇÏ¢Íí¤·¤Æ¡¢·ë¶É¡ÊÌµ»ö¤Ë¡ËºâÉÛ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤¼¤ÒAirTag¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¡£¡ÖËÍ¤À¤±ËÜÅö¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¤È²æ¤ËÊÖ¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ï¡¢Ìîºê¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°Êª±à¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤Û¤É¡ÈÂç¤ÎÆ°Êª¹¥¤¡É¤ÊÌîºê¤¯¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÌîºê¤¯¤ó¤ÎÆ°ÊªÆ¦ÃÎ¼±¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢¡ÈÆ°Êª¥¯¥¤¥º¡É¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Ìîºê¤¯¤ó¤«¤é½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÍÂÞÎà¤Î¥¿¥¹¥Þ¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥ë¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Ë²¿Æ¬¤Î»Ò¤ò»º¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥¤¥º¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥Ð¥¦¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡»Æ¬¡Á¡»Æ¬¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ê¤½¤Î¤¯¤¯¤ê¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÀµ²ò¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÊäÂ¤â¡£
¥·¥ó¥¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¡¢Ìîºê¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÍÂÞÎà¤Ê¤ó¤Ç¥³¥¢¥é¤È¤«¥¦¥©¥ó¥Ð¥Ã¥È¤È°ì½ï¤Ç¡¢¥¿¥¹¥Þ¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥ë¤ÏÆù¿©¤À¤±¤É¡¢ÂÞ¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ½é¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÆý¼ó¤Ï4¤Ä¡×¡Ö¥¿¥¹¥Þ¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤À¤ÈÂ¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¥«¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢»àÆù¤ò¿©¤Ù¤ëÆ°Êª¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤È¥Ò¥ó¥È¤äÆ¦ÃÎ¼±¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤Ï¡Ö4¡Á7¡ÊÆ¬¡Ë¡×¡£ÅÄÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡Ö20¡Á50¡ÊÆ¬¡Ë¡×¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡Ö25Æ¬¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö20¡Á40Æ¬¡×¤Ç¡¢¡Ö¡ÊÊì¿Æ¤Ë¡Ë¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤Ï4¤Ä¤·¤«ÉÕ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢·ë¶É¡¢¼«ÎÏ¤Ç¤½¤Î4¤Ä¤Î¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¡¢¤¢¤ê¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤·¤«½õ¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø³«¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥óÂç²ñ¤Î¤Û¤«¡¢¤ªÉô²°Ãµ¤·¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¾ù¤ì¤Ê¤¤¡È3¤Ä¤Î¾ò·ï¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¡¢¡ÖÍýÁÛ¤ÎµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ï¡Ö¤³¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤Î¸å¤Ë¡¢¡Ê²ñ¾ì¤Ë¡ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤È¥Á¥ó¥¿¥¤¥¬¡¼¡ÊCHINTAI¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤È¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢5¿Í¤°¤é¤¤¤«¤é¡Ø¤¤ã¤ê¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢»ä·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢·ëº§»ØÎØ¤¬¥¥é¥ê¤È¸÷¤Ã¤Æ¤¿¤ê¡¢¡Ø¤¤¤Þ¡¢¤ªÊ¢¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤â3¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ÍÀ¸¤È¶¦¤Ë¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤âÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¤Æ¡£ºÇ¶á¡¢»ä¼«¿È¤â¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿Ç¯¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¤¤í¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤³¤ì¤«¤é¤â¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö¸ø³«¼ýÏ¿¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9110
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§CHINTAI presents ¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å Chapter #0 ¡ÁTouch Your Heart¡Á
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 12:30¡Á12:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å
¡Êº¸¤«¤é¡ËÌîºê¤¯¤ó¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡¢¥Á¥ó¥¿¥¤¥¬¡¼¡¢ÅÄÊÕÃÒ²Ã¤µ¤ó¡¢¾¾°æ¥±¥à¥ê¤µ¤ó
¡úÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡Ö¥×¥ì¥¼¥óÂç²ñ¡×
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ì¥¼¥óÂç²ñ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÅÄÊÕ¤µ¤ó¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¡¢Ìîºê¤¯¤ó¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ä¤¤¤Þµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÅÄÊÕ¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤ª¤ä¤Ä¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡Öº£Æü¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µþÅÔ¡¦µÀ±à¤Ë¤¢¤ëÇß´³¤·ÀìÌçÅ¹¡Öµþ¤Ëºé¤¯Çß ¤ª¤¦¤¹¤ÎÎ¤¡×¤ÎÇß¤Î¹á¤êÉº¤¦²Ì½ÁÇ»½Ì¥·¥í¥Ã¥×¡ÖÇß¤µ¤é¤ê¡×¤È¡Ö´Å´³¤·Çß¡×¤Î2ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÅÄÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ØÇß¤µ¤é¤ê¡Ù¤ò¿å¤äÃº»À¿å¤Ç³ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤é½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿©Íß¤¬Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤³¤ÎÇß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤ß¤ë¤ß¤ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£Çß¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¦¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥·¥í¥Ã¥×¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Î¡Ö´Å´³¤·Çß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈèÏ«²óÉü¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅÄÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¤ò¤¹¤´¤¯¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´Å¤¤¤Î¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤È¸ý¤¬Èè¤ì¤Æ¡¢°ß¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤¤Ë¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¥±¡¼¥¤Î¹ç´Ö¤Ë¡Ø´Å´³¤·Çß¡Ù¤ò¶´¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¸ý¤Î¤Ê¤«¤¬¤¹¤´¤¯¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤ÎÈèÏ«²óÉü·Ï¤Î¤â¤Î¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤¤ã¤ê¡¼¤«¤é¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤òÃµ¤¹¥³¥Ä¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÅÄÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Êâ¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£»¶Êâ¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢ÃÏ¿Þ¤â¸«¤º¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»×¤¤¤¬¤±¤º¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¡Ø°ËÀªÃ° ¿·½ÉÅ¹¡Ù¤Ë½µ4²ó¤ÏÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÄÊÕ¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤¤ã¤ê¡¼¤«¤é¡Ö¥»¥ì¥Ö¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤Î¥Õ¥ê¤Ë¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÅÄÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤¡¤Í¡Á¡×¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ï¡¢¡Ö¡ØAirTag¡Ù¡ÊApple¼ÒÀ½¤ÎËº¤ìÊª¥¿¥°¡Ë¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡£
¡Ö¡ÈÃµ¤¹¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¤ò²¡¤·¤¿¤é¡¢AirTag¤òÉÕ¤±¤Æ¤¢¤ë¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÊª¤¬ÃÏ¿Þ¾å¤ËÁ´Éô½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ËÍ¤Ï¡Ê²È¤Î¡Ë¸°¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¥«¡¼¥É·¿¤ÎAirTag¤âºâÉÛ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎºâÉÛ¤È¸°¤¬¾ï¤Ë¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾¾°æ¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤¬ºâÉÛ¤ò¥¿¥¯¥·¡¼¤ËÃÖ¤Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¥¿¥¯¥·¡¼¤ËºâÉÛ¤òÃÖ¤Ëº¤ì¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥¢¥×¥ê¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡ËËÍ¤ÎºâÉÛ¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥¹¥Þ¥Û¾å¤Ç¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤·¤«¤â¤½¤Î¤È¤¡¢Å¬Åö¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤ÆÎÎ¼ý½ñ¤È¤«¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤É¤³¤Î¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ·ë¹½¥ä¥Ð¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎAirTag¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇ¸å¤É¤³¤Ë´ó¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤ë¤·¡¢¤½¤³¤Î½»½ê¤òÄ´¤Ù¤ì¤Ð¡È¤³¤³¤Î¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤Ê¤ó¤À¡É¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ÇÏ¢Íí¤·¤Æ¡¢·ë¶É¡ÊÌµ»ö¤Ë¡ËºâÉÛ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤¼¤ÒAirTag¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¡£¡ÖËÍ¤À¤±ËÜÅö¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¤È²æ¤ËÊÖ¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ï¡¢Ìîºê¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°Êª±à¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤Û¤É¡ÈÂç¤ÎÆ°Êª¹¥¤¡É¤ÊÌîºê¤¯¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÌîºê¤¯¤ó¤ÎÆ°ÊªÆ¦ÃÎ¼±¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢¡ÈÆ°Êª¥¯¥¤¥º¡É¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Ìîºê¤¯¤ó¤«¤é½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÍÂÞÎà¤Î¥¿¥¹¥Þ¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥ë¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Ë²¿Æ¬¤Î»Ò¤ò»º¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥¤¥º¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥Ð¥¦¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡»Æ¬¡Á¡»Æ¬¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ê¤½¤Î¤¯¤¯¤ê¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÀµ²ò¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÊäÂ¤â¡£
¥·¥ó¥¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¡¢Ìîºê¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÍÂÞÎà¤Ê¤ó¤Ç¥³¥¢¥é¤È¤«¥¦¥©¥ó¥Ð¥Ã¥È¤È°ì½ï¤Ç¡¢¥¿¥¹¥Þ¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥ë¤ÏÆù¿©¤À¤±¤É¡¢ÂÞ¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ½é¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÆý¼ó¤Ï4¤Ä¡×¡Ö¥¿¥¹¥Þ¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤À¤ÈÂ¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¥«¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢»àÆù¤ò¿©¤Ù¤ëÆ°Êª¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤È¥Ò¥ó¥È¤äÆ¦ÃÎ¼±¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤Ï¡Ö4¡Á7¡ÊÆ¬¡Ë¡×¡£ÅÄÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡Ö20¡Á50¡ÊÆ¬¡Ë¡×¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡Ö25Æ¬¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö20¡Á40Æ¬¡×¤Ç¡¢¡Ö¡ÊÊì¿Æ¤Ë¡Ë¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤Ï4¤Ä¤·¤«ÉÕ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢·ë¶É¡¢¼«ÎÏ¤Ç¤½¤Î4¤Ä¤Î¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¡¢¤¢¤ê¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤·¤«½õ¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é¡ËÌîºê¤¯¤ó¡¢¾¾°æ¥±¥à¥ê¤µ¤ó¡¢ÅÄÊÕÃÒ²Ã¤µ¤ó¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡¢¥Á¥ó¥¿¥¤¥¬¡¼
¸ø³«¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥óÂç²ñ¤Î¤Û¤«¡¢¤ªÉô²°Ãµ¤·¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¾ù¤ì¤Ê¤¤¡È3¤Ä¤Î¾ò·ï¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¡¢¡ÖÍýÁÛ¤ÎµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ï¡Ö¤³¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤Î¸å¤Ë¡¢¡Ê²ñ¾ì¤Ë¡ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤È¥Á¥ó¥¿¥¤¥¬¡¼¡ÊCHINTAI¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤È¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢5¿Í¤°¤é¤¤¤«¤é¡Ø¤¤ã¤ê¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢»ä·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢·ëº§»ØÎØ¤¬¥¥é¥ê¤È¸÷¤Ã¤Æ¤¿¤ê¡¢¡Ø¤¤¤Þ¡¢¤ªÊ¢¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤â3¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ÍÀ¸¤È¶¦¤Ë¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤âÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¤Æ¡£ºÇ¶á¡¢»ä¼«¿È¤â¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿Ç¯¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¤¤í¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤³¤ì¤«¤é¤â¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö¸ø³«¼ýÏ¿¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9110
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§CHINTAI presents ¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å Chapter #0 ¡ÁTouch Your Heart¡Á
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 12:30¡Á12:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/heart/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§ @ChaperZero_JFN https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12630
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§ @ChaperZero_JFN https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12630