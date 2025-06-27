¥Û¥é¥óÀé½©¡¢Î¹¹Ô·ÏYouTuber¤ËÆ´¤ì¡¡¡ØN¥¹¥¿¡ÙÂ´¶È¤Ç¡ÖÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Û¥é¥óÀé½©¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØAmazon ¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡Ùµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBoona¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Ä¤±»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¥Û¥é¥óÀé½©
¡¡¶âÈ±¤¬±Ç¤¨¤ë¥Ö¥ë¡¼¤ÎÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢¤¢¤ëÊý¸þ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¸ÅÁã¤ÎBoona¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¡ªµ×¤·¤Ö¤ê¡Á¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£Ä¾¸å¤Ë¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¡¢¤¢¤ì¤Ç¡×¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Û¥é¥ó¤Ï3·î¤Þ¤Ç8Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êTBS·Ï¡ØN¥¹¥¿¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å3¡§49¡Ë¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Íß¤·¤¤¤â¤Î¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¥Û¥é¥ó¤Ï¡ÖÆüÍÑÉÊ¤ò¡¢¤â¤Á¤í¤ó¹ØÆþ¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¡ØN¥¹¥¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â´¶È¤·¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤ËÍ½½¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£YouTube¤È¤«¸«¤Æ¡£Í½½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î³¹¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¤³¤³¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ÖÎ¹¹Ô·ÏYouTuber¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢YouTube¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¥Ã¥È¤ò¡£¥«¥á¥é¤È¤«¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Amazon ¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥»¡¼¥ë¡Ø¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡Ù¤¬º£Ç¯¤â³«ºÅ¡£7·î11Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤Ç¡£¡Ø¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼Àè¹Ô¥»¡¼¥ë¤â7·î8Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBoona¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Ä¤±»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¥Û¥é¥óÀé½©
¡¡¶âÈ±¤¬±Ç¤¨¤ë¥Ö¥ë¡¼¤ÎÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢¤¢¤ëÊý¸þ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¸ÅÁã¤ÎBoona¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¡ªµ×¤·¤Ö¤ê¡Á¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£Ä¾¸å¤Ë¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¡¢¤¢¤ì¤Ç¡×¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Û¥é¥ó¤Ï3·î¤Þ¤Ç8Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êTBS·Ï¡ØN¥¹¥¿¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å3¡§49¡Ë¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Amazon ¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥»¡¼¥ë¡Ø¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡Ù¤¬º£Ç¯¤â³«ºÅ¡£7·î11Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤Ç¡£¡Ø¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼Àè¹Ô¥»¡¼¥ë¤â7·î8Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£