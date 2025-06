「なぜWi-Fiルーターには黒か白色しかないのだろう?」

↑これなら恥ずかしくない(画像提供/Intenxiv.inc/Instagram)。

そんな疑問に韓国のデザインスタジオが挑戦。彼らが生み出したのは、隠すのではなく、あえて部屋のインテリアとして飾りたくなる、‟見せるWiFiルーター”です。

韓国通信が、デザインスタジオのIntenxivと共同で作ったのが、「バイブラントWi-Fiルーター」。Wi-Fiルーターのおなじみの形はそのままですが、見た目にさまざまなデザインを提案しているんです。レッド、ブルー、パープル、ネオンカラーなどのカラーバリエーションに加えて、ウッド調、レザー風、ガラス風、油絵のようなアーティスティックなタイプなど、豊富な選択肢があります。

これらのエクステリアは、肝心のWi-Fiルーターの内部コンポーネントとは独立しているため、Wi-Fiルーターのパフォーマンスに影響を与えることはないとのこと。

しかも、電源とインターネットのデータ用ケーブルを1本にまとめた「シンプルコネクト」というデザインを採用しているため、Wi-Fiルーター周辺のケーブルのごちゃつきもなく、すっきりと見せられるそうです。

Wi-Fiルーターはデザインに面白みのある物が少なく、複数のケーブルがごちゃつくため、扉の中やクローゼットなどに隠している方もいるでしょう。でも、この韓国発のデザインに触発されて、もっとおしゃれでユニークなWi-Fiルーターが生まれてくるかもしれません。

