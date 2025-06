不易糊工業の人気キャラクター「フエキくん」と、ベルメゾンの定期お届けサービス「月刊ちょこちょこ」が初コラボ!

昭和レトロなテイストの「一筆箋レターセット」「ダイカットメモ」「ラインマーカー」の3点が登場します。

ベルメゾン 月刊ちょこちょこ「フエキくん」コラボレーション

価格:490円(税込)

セット内容:一筆箋レターセット、ダイカットメモ、ラインマーカー・各1個

販売店舗:ベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」

ベルメゾンの定期お届けサービス「マンスリークラブ」で人気の雑貨シリーズ「月刊ちょこちょこ」は、2025年で発売30周年。

30周年を記念して、不易糊工業と初めてコラボレーションした文房具セットが、マンスリークラブ8月号に登場しました☆

毎月1回が届く、ベルメゾンのマンスリークラブ「月刊ちょこちょこ」は、かえるの「ちょこ・アルリィ」などベルメゾンオリジナルキャラクターが登場するシリーズ。

今回のコラボでは、不易糊工業の公式キャラクター「フエキくん」と、ベルメゾンのオリジナルキャラクターが共演します。

文房具セットの内容は「一筆箋レターセット」「ダイカットメモ」「ラインマーカー」の3点。

懐かしい、昭和レトロなキャラクターである「フエキくん」と「ちょこちょこ」のメンバーが、一緒に遊んでいるようなデザインが特長です!

「ちょこちょこ」ファンに加え、まだ 「ちょこちょこ」に出会っていない人も手に取りたくなるような、ユニークで魅力的なグッズとして企画されています☆

一筆箋レターセット

内容:便箋7枚、封筒3枚

「ちょこちょこ」のキャラクターたちと、さまざまな表情の「フエキくん」を描いた一筆箋レターセット。

便箋7枚・封筒3枚のセットで、愛らしいデザインから、温かみや遊び心が感じられます!

ダイカットメモ

サイズ:約12×7cm

内容:30枚

「フエキくん」と、ベルメゾンのキャラクターである、かえるの「ちょこ・アルリィ」、うさぎの「ちょこ・ののん」のダイカットメモ。

座って話している様子をデザインしたメモ帳は、裏面が無地になっており、メッセージもしっかり書き込めます。

メッセージを受け取る方も楽しい気分になれるダイカットメモは、約12×7cmのサイズで、たっぷり使える30枚セットです☆

ラインマーカー

蛍光オレンジ色のラインマーカーには、「フエキくん」と「ちょこちょこ」が一緒に散歩する姿を側面にプリント。

勉強や手帳を書く時などに、さりげなく視界に入るキャラクターのイラストが、楽しさを添えてくれます!

「フエキくん」と初めてコラボレーションした、懐かしい雰囲気の文房具3点セット。

ベルメゾンの月刊ちょこちょこ「フエキくん」コラボレーショングッズは、ベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

©FUEKINORI KOGYO/EFFORT

※マンスリークラブ8月号では「フエキくん」コラボグッズをお届けし、次号では「ちょこちょこ」のグッズをお届け予定です

※毎月お届け商品のため、注文時期によっては前号の商品が届く場合があります(注文時は商品URL内の注意事項を一読ください)

※数量には限りがあり、売切れの場合はご了承ください

