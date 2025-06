高品質な画像生成AIの開発企業として知られるBlack Forest Labsが、画像編集に特化したオープンウェイトモデル「FLUX.1 Kontext [dev]」を2025年6月26日(木)にリリースしました。Black Forest Labs - Frontier AI Labhttps://bfl.ai/announcements/flux-1-kontext-devBlack Forest Labsは2025年5月29日に画像生成AIモデル「FLUX.1 Kontext [pro]」と「FLUX.1 Kontext [max]」をリリースしています。今回リリースされたFLUX.1 Kontext [dev]はFLUX.1 Kontext [pro]の開発者向けオープンウェイトモデルとして位置付けられており、画像編集に特化しています。

高品質かつ高速な画像生成AI「FLUX.1 Kontext」が登場したので使ってみた、テキストと画像の入力に対応しアニメ風も実写風も生成可能 - GIGAZINEFLUX.1 Kontext [dev]のパラメーター数は12B(120億)で、一般ユーザー向けのGPUでも実行可能です。また、「FLUX.1 [dev]」のコードと互換性があり、「ComfyUI」「HuggingFace Diffusers」「TensorRT」といったフレームワークもサポートしています。FLUX.1 Kontext [dev]での画像編集例が以下。左上のイラストを起点に、顔の特徴を保ったままヒゲを追加したり全身像を生成したり踊らせたりしています。画像編集モデルの性能を測定するベンチマーク「Kontext Bench」を用いてFLUX.1 Kontext [dev]やOpenAIの「GPT Image 1」を含む複数のモデルをテストした結果が以下。FLUX.1 Kontext [dev]は既存のオープンウェイトモデルを大きく超える性能を示し、一部のテストではGPT Image 1のスコアを上回りました。Black Forest LabsはNVIDIAと協力してFLUX.1 Kontext [dev]のTensorRT版も開発しています。TensorRT版FLUX.1 Kontext [dev]は基本モデルと同等の性能を維持しつつ推論速度が2.14倍に高速化しています。FLUX.1 Kontext [dev]のモデルデータは以下のリンク先で公開されています。非商用利用の場合は「FLUX [dev] Self-Hosted Commercial License Terms」というライセンス条項に従って利用可能で、商用利用向けの月額999ドル(約14万5000円)のライセンスも用意されています。black-forest-labs/FLUX.1-Kontext-dev · Hugging Facehttps://huggingface.co/black-forest-labs/FLUX.1-Kontext-devまた、FLUX.1 Kontext [dev]の技術レポートは以下のリンク先で公開されています。[2506.15742] FLUX.1 Kontext: Flow Matching for In-Context Image Generation and Editing in Latent Spacehttps://arxiv.org/abs/2506.15742