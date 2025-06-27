ILLIT、日本でも“自己最高記録”更新！新AL『bomb』がオリコン＆Billboard JAPAN上位に

ILLITが、日本の主要アルバムランキングで最上位圏を席巻した。

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6月26日、日本のオリコンによると、ILLITの3rdミニアルバム『bomb』が、最新の「週間合算アルバムランキング」（6月30日付／集計期間：6月16日〜22日）で2位を記録した。同期間に集計された「週間アルバムランキング」でも2位にランクインしている。

オリコンの「週間合算アルバムランキング」は、CDの販売枚数、デジタルダウンロード数、ストリーミング回数を合算して順位を決定する。ILLITは今回のランキングで、前作である2ndミニアルバム『I’LL LIKE YOU』の記録を塗り替え、グループ史上最高ポイントを獲得した。

（写真＝BELIFT LAB）ILLIT

Billboard JAPANでもILLITは好成績を収めた。『bomb』は「Top Albums Sales」（6月25日付／集計期間：6月16日〜22日）で2位、「Hot Albums」では3位を記録。タイトル曲『Billyeoon Goyangi（Do the Dance）』は、急上昇チャート「Hot Shot Songs」で3位にランクインした。

また、ILLITは韓国と日本の両国で自己記録を更新し続けている。新アルバムは韓国国内で初動（発売後1週間の販売量）40万枚以上を売り上げ、HANTEOチャートおよびCircleチャートの週間アルバムランキング（6月第3週）で1位を獲得。日本では、発売初日に前作の1週間分の販売量を上回る勢いを見せ、急成長ぶりを証明した。

タイトル曲『Billyeoon Goyangi（Do the Dance）』も各種チャートで好調な反応を得ている。公開直後にMelonの「TOP100」にチャートインした後も順調に推移し、Apple Music Koreaの「今日のTOP100」では、6月18日から23日まで6日連続で1位を記録した。

なお、ILLITは6月26日放送の『M COUNTDOWN』（Mnet）で、魔法少女コンセプトの『Billyeoon Goyangi（Do the Dance）』を披露し、グローバルファンの心をつかんだ。本日（27日）に『ミュージックバンク』（KBS2）、28日に『ショー！K-POPの中心』（MBC）、29日には『人気歌謡』（SBS）へと立て続けに出演し、その勢いをさらに加速させる予定だ。

（記事提供＝OSEN）