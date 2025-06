大分県別府市の城島高原パーク(運営:城島高原オペレーションズ)は、9月5日公開予定のホラー映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』とのコラボイベントを、7月19日から10月26日まで開催すると発表した。2022年に邦画ホラー映画No.1の興行収入を記録した『カラダ探し』。全身血まみれの少女“赤い人”の呪いに巻き込まれ、バラバラになった体を探す恐怖の連鎖を描く。その続編となる『カラダ探し THE LAST NIGHT』の舞台は、真夜中の遊園地「城島スターランド」。城島高原パークはそのロケ地で、この夏、恐怖と謎解きで、映画の世界を楽しめる。

■コラボイベント(1):「カラダ探し -呪われた遊園地-」謎解きを通して自分がリアルな主人公になれる体験を提供するSCRAPとお化け屋敷プロデューサーの五味弘文氏(オフィスバーン)がタッグを組んだ「カラダ探し - 呪われた遊園地-」は、"謎解き"と"ホラー"を組み合わせた体験型ゲーム。遊園地に迷い込んだ参加者は、血塗られた“赤い人”に追われながら、謎を解いていく。キーワードを集めると、エンディングブースに入ることができ、そこでばらばらになったカラダを探し集める悪夢のような体験をすることに…。8月31日までは毎日、9月1日からは土日祝のみ開催。会場は、城島高原パーク内イベントハウス。料金は1000円(のりものパス券対象外)。参加は、4歳以上(小学生以下は保護者同伴)。■コラボイベント(2):「城島スターランド心霊スポットフォトスタンプラリー」“赤い人”が大切なエミリー人形を探して園内をさまよっている!?心霊スポットと呼ばれる園内4ヶ所を巡って、その場所でスマートフォンで撮影するというミッション型スタンプラリー。その場所を巡った証の「断片」を集めて【エミリー人形】を完成させれば、ミッションクリア。「カラダ探しTLNオリジナルカード(QRコードを読み込むと何かが出現)」がプレゼントされる。運が良ければ“赤い人”を撮影できるかも!?参加無料(入園料別)。誰でも参加可能(小学生以下は保護者同伴推奨)。■コラボグッズ&限定メニューパーク内ショップ「ジョリエ」などで、映画限定クッキーやキーホルダーを販売。さらに、“赤い人”にちなんだラズベリーソースのソーダや赤いかき氷など、期間限定のコラボメニューも登場する。■アトラクションとのコラボも多数ホラーメイズ「魔鏡迷宮」の館内演出を“赤い人”バージョンに変更。木製コースター「ジュピター」に“赤い人”出現。大観覧車「スカイパレット」のゴンドラ22台のうち数台の窓に“赤い人”特別仕様に。撮影に使用されたアトラクションのフォトスポットなど。■ホテルも“赤い人”仕様に城島高原ホテルでは、期間限定のコラボルームを用意(1日1室限定)。7月10日より予約開始。