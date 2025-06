厚生労働省プロジェクトの「睡眠応援大使」に『Pokémon Sleep』の ナイトキャップをかぶった、ピカチュウ・カビゴンが就任。

宇都宮崇人 COO と共に、福岡資磨厚生労働大臣を表敬訪問しました!

また、今後はこども向け啓発ポスターの作成や、こども霞が関見学デーでの講座を予定しています☆

厚生労働省プロジェクト「睡眠応援大使」『Pokémon Sleep』ピカチュウ・カビゴン就任

開催日:2025年6月26日(木)10:35〜11:35

会場:中央合同庁舎第5号館 厚生労働省9階 省議室(東京都千代田区霞が関1丁目2−2)

登壇者:

厚生労働大臣 福岡資磨氏

厚生労働省 健康・生活衛生局 健康課⻑ 松岡輝昌氏

株式会社ポケモン 代表取締役 最高執行責任者 宇都宮崇人氏

ナイトキャップをかぶったピカチュウ・カビゴン

内容:取り組み内容紹介、「睡眠応援大使」任命証・タスキ授与、フォトセッション

厚生労働省が推進する活動「スマート・ライフ・プロジェクト (Smart Life Project)」の睡眠分野と、『Pokémon Sleep(ポケモンスリー プ)』の連携が2025年6月26日よりスタート。

取り組みのひとつとして、ナイトキャップをかぶったピカチュウ・カビゴンが「睡眠応援大使」に就任しました!

就任を記念して、ポケモン代表取締役COO 宇都宮崇人と『Pokémon Sleep』のナイトキャップをかぶったピカチュウ・カビゴンによる、福岡厚生労働大臣の表敬訪問を実施。

厚生労働省 健康・生活衛生局 健康課⻑ 松岡輝昌氏が登壇し、日本の睡眠分野における目標とそのアプローチについて説明がありました。

松岡氏は調査データに基づいて、日本は世界的にも睡眠時間が短い「眠らない国」であるとし、日本の睡眠分野の現状を解説。

厚生労働省が展開する、国民の健康づくり運動『健康日本21』の活動概要に触れながら、日本の睡 眠分野における目標と課題を説明。

さらに、『健康づくりのための睡眠ガイド』を策定するなどの取り組みついても語りました。

改善には、若年層に睡眠の重要性をどう意識してもらうかが鍵です。

そのためのアプローチとして、ナイトキ ャップをかぶったピカチュウ・カビゴンが、スマート・ライフ・プロジェクトの「睡眠応援大使」就任に至った経緯を明かしました!

本取り組みを通じて、ピカチュウ・カビゴンと共に、今年度からさらに一層、睡眠の普及啓発、健康習慣の社会浸透に力を入れてまいります。

と松岡氏は今後への意気込みを語りました。

続いて登壇されたのは、ポケモン代表取締役COO 宇都宮崇人氏。

『Pokémon Sleep』のサービス提供を通して明らかになった日本の睡眠時間に対する課題について触れ、「日々の生活の中で、どうすればより睡眠や朝起きることを楽しみになってもらえるのか。

これは私たちが一貫して取り組んできたテーマでもあります。

とコメントされました。

さらに、今回の取り組みの意義について

厚生労働省のみなさまと共に、楽しく睡眠を啓蒙できればと思っています。

と続けます。

宇都宮氏は今後の具体的な取り組みとして、様々な場所で活用できる睡眠啓発ポスターの制作のほか、毎年開催されている「こども霞が関見学デー」への講演参加を発表。

今後の展望として

睡眠のエンターテイメント化を通じて、今後も人々の睡眠をより前向きなものに変えていきたいと存じます。

厚生労働省の皆さまと連携しながら、⻑期的かつ持続的な形での啓発活動に貢献してまいります。

と締めくくりました。

福岡資磨厚生労働大臣からは、ナイトキャップをかぶったピカチュウ・カビゴンへ、任命証とタスキを授与。

今回の『睡眠応援大使』のご就任により、若年層を中心に、睡眠の重要性に関する普及啓発が進むことを大変期待しております。

株式会社ポケモン様との連携などを通じ、睡眠の更なる普及啓発を進めてまいります。

と期待が寄せられました。

取り組みの背景

エンターテインメントの力で日常生活を豊かなものにしたいという思いから、サー ビスの一つとして、”眠る”をテーマにした『Pokémon Sleep』を提供してきたポケモン。

睡眠は心身の健康の基盤でありながらも、忙しい現代社会の中ではその重要性が十分に意識されづらく、特に日本は全世界の中でも平均睡眠時間が最も短い国の一つとされています。

『Pokémon Sleep』では厚生労働省とともに、昨年2024年から睡眠ガイドのリーフレットの制作、 健康増進普及月間イベントへの参加を行ってきました。

その中で特に若年層に対し、いかに睡眠の重要性を意識してもらうかが課題であると認識。

課題意識にもとづき、今後も厚生労働省と共に楽しく睡眠を啓蒙するため、「スマート・ライフ・プロジェクト」では、ナイト キャップをかぶったピカチュウ・カビゴンが「睡眠応援大使」に就任することとなりました。

『Pokémon Sleep』のユーザーデータによると、5月末から6月にかけて徐々に気温があがり、就寝にかかる時間が⻑くなることを観測。

これからさらに寝苦しくなる夏本番にむけて、啓発活動に取り組みます。

スマート・ライフ・プロジェクトについて

「スマート・ライフ・プロジェクト(Smart Life Project)」は、「健康寿命をのばそう!」をスローガ ンに、国民全体が人生の最後まで元気に健康で楽しく毎日が送れることを目標とした国民運動。

プロジェクトに参画する企業・団体・自治体と協力・連携しながら、運動、食生活、禁煙、健診・検診の受診、睡眠、女性の健康について、具体的なアクションを呼びかけ、更なる健康寿命の延伸を推進しています。

睡眠応援大使に任命されたピカチュウとカビゴンが、ナイトキャップを被った姿で登場。

2025年6月26日に行われた、厚生労働省プロジェクト「睡眠応援大使」『Pokémon Sleep』ピカチュウ・カビゴン就任について紹介しました!

