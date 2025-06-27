【ラジオＮＩＫＫＥＩ賞】Ｇ２で首差２着のフクノブルーレイク２枠２番 ２連勝中トレサフィールは７枠１１番 枠順決定
◆第７４回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２９日、福島競馬場・芝１８００メートル）
枠順が６月２６日、決定した。２走前に同じ１８００メートルのＧ２・スプリングＳでしぶとく末脚を伸ばし２着の実績を持つフクノブルーレイク（牡３歳、美浦・竹内正洋厩舎、父ウインブライト）は２枠２番からの発走となった。未勝利、１勝クラスと逃げて２連勝中と勢い十分に臨むトレサフィール（牡３歳、美浦・稲垣幸雄厩舎、父サトノダイヤモンド）は７枠１１番に決定。リステッドの白百合Ｓで頭差２着と健闘したセンツブラッド（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ルーラーシップ）は４枠６番に決まった。枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。
（１）エキサイトバイオ 牡３ 荻野 極 ５３
（２）フクノブルーレイク 牡３ 松岡 正海 ５７
（３）スナークピカソ 牡３ 小沢 大仁 ５３
（４）レーヴブリリアント 牡３ 舟山 瑠泉 ５４
（５）センツブラッド 牡３ 菅原 明良 ５６
（６）ビーオンザカバー 牡３ 田辺 裕信 ５５
（７）インパクトシー 牡３ 横山 琉人 ５３
（８）エーオーキング 牡３ 大野 拓弥 ５５
（９）モティスフォント 牡３ クリストフ・ルメール ５４
（１０）アタラシイカドデニ 牡３ 内田 博幸 ５３
（１１）トレサフィール 牡３ 横山 典弘 ５５
（１２）バズアップビート 牡３ 戸崎 圭太 ５５
（１３）チョングク 牡３ 丸田 恭介 ５２
（１４）ショウナンマクベス 牡３ 津村 明秀 ５４