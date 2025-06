SixTONESが出演する新コント番組『ワロタ!』の配信が決定した。 番組はPrime Videoで公開され、7月18日から全6回にわたって隔週金曜16時に配信される。 SixTONESがグループとしてコントに挑むのは今回が初めてのこと。番組では、豪華俳優陣や新進気鋭のクリエイターをゲストに迎え、SixTONESがあらゆる脚本・演出に挑戦。本格的な美術セットのもと、シチュエーションコントやシリーズコント、ショートコントで6人の個性が激しくぶつかりあう。 初回収録を終えたメンバー6人からは、以下のコメントが届いている。 ◆ ◆ ◆ ▼ジェシー「憧れの一つでもあったので、非常にありがたいです」皆さん、もう、素晴らしいです!忙しい中でも、セリフをいろいろ覚えてきて(笑)。自分にとってコントは憧れの一つでもあったので、SixTONESで番組をやらせてもらえるのは非常にありがたいですし、家でもイチ視聴者として、何も考えずに観たいなと思います。真剣にコントのお芝居に挑んでいるSixTONESと、ゲストの方との化学反応をぜひご覧ください!ふと笑いたくなったら、この「ワロタ!」が配信されるPrime Videoに遊びに来てほしいです。 ▼京本大我「自信を持ってお届けできるクオリティです」コントに慣れているスタッフの皆さんの編集力やゲストの役者さんの凄さを感じました。自信を持って“コント番組です!”とお届けできるクオリティです。また、SixTONESメンバー1人1人が、コントによってキャラクターがどんどん変わっていき“本当に同じ人かな?”と思うほどです。SixTONESの新しい一面をたくさん発見してもらえると思います!コントの種類も、緻密に作り込まれたコントからアドリブを大事にしたコントまで本当にさまざまなので、ご覧になる方を退屈させない、バリエーション豊富で素敵な番組になっていると思います! ▼松村北斗「僕たち自身がノッて楽しくやっているのが“パワー”に」コントのストーリーがわかりやすいので、観るハードルは低いかなと思いますし、何も考えずに観て笑える瞬間がたくさんありました。その一方で、ちょっと複雑に入り組んだコントもたまに出てくる!という絶妙なバランスも楽しんでもらえたらと思います。コントを演じているときは無我夢中でしたが、映像を見てみると、全体的に面白さの抑揚がついていましたし、何よりも僕たち出演者本人がノッて楽しくやっているというのが、この番組の“パワー”になっているなと感じました。 ▼郄地優吾「すごく見応えがあるコント番組になっていると思います」スタッフさんの本気をすごく感じて、かなり見応えがあるコント番組になっていると思います!まだ今後も収録は続きますし、1回出来上がったコントを観たからこそ“もっとこうやれたらいいな”と思うところもあったので、番組はこれから、より進化していくはずです!SixTONESの成長プラスアルファといいますか、我々の「ワロタ!」な進化も楽しみに待っていてくれたら嬉しいです。 ▼森本慎太郎「本番の1時間があっという間でした」収録は、率直に面白かったです!すごく良い空気感で皆の個性がちゃんと出ていて、のほほんとするところもあれば、大爆笑できるところもあれば…本番の1時間があっという間でしたね。番組では、自分たちでコントを提案してそれを形にしていただくことも多くて、これも注目ポイントの1つだと思います!僕たちが6人全員でお芝居をするのはかなり久しぶりです。SixTONESだからこそ出来る息が合ったコントをぜひ観ていただきたいです。皆さんに“笑い”という時間をお届けできて嬉しいので、ぜひ「ワロタ!」をお楽しみください。 ▼田中樹「今までありとあらゆることに挑んできましたが…」僕たちSixTONESは、ちゃんとしたコントにガッツリ挑戦するのは初めてです。今までありとあらゆることに挑んできましたが、まだこんな“初めて”が残っていたんだ!という感覚がありました。そういう必死に模索している僕たちを見て、楽しんでいただければと。現時点で満点を叩き出せたとは思っていませんが、今出来ることは出来たかなと思っています。「ワロタ!」が面白いという声があれば、もっと続けていけるのかな〜なんていう夢も見ていますので、よかったら皆さんもぜひ一緒に盛り上げてください! ◆ ◆ ◆ 番組概要番組名:『ワロタ!』出演:SixTONES /各話ゲストクレジット:©Storm Labels Inc.配信日:7月18日(金)16時配信スタート(隔週金曜16時、全6回)配信先:Prime Video公式HP:https://sp.storm-labels.co.jp/warota

The post SixTONES、新コント番組『ワロタ!』配信決定 first appeared on BARKS.