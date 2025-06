第一屋製パンから、特製のデコキャラシールが入った『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』デザインの「ポケモンパン」が登場。

ゲームに登場する料理の味をイメージした2種類のパンや、シールホルダーとパンのセットが発売されます☆

第一屋製パン『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』デザイン「ポケモンパン」

価格:各146円(税込)

発売日:2025年7月1日(火)

販売エリア:関東・中部・関西・中国・四国地区

第一屋製パンから、睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』のポケモンたちがデザインされた「ポケモンパン」が登場。

『Pokémon Sleep』に登場する料理の味をイメージした「ポケモン プリンアラモードパン」と「ポケモン オムカレーパン」がラインナップされます!

さらに、2025年7月19日には『Pokémon Sleep』のポケモンたちがデザインされた、デコキャラシールホルダー入りの「ポケモン シールホルダーセット2025年夏!」を発売。

どちらも『Pokémon Sleep』に登場する、ポケモンたちの寝顔全25種類を楽しめる「Pokémon Sleep特製シール」が1枚入っています☆

ポケモン プリンアラモードパン

『Pokémon Sleep』に登場する料理「プリンのプリンアラモード」の味をイメージした「ポケモンパン」

りんごフィリングが入ったカスタード風味のクリームと、カラメルソースを包んだ、スイーツ系のパンです!

ポケモンたちの寝顔を集められる、Pokémon Sleep特製シールが1枚入っています。

ポケモン オムカレーパン

『Pokémon Sleep』に登場する料理「とけるオムカレー」の味をイメージした「ポケモンパン」

カレーとたまごサラダを包んだパンは、軽食にぴったりです。

全25種類のPokémon Sleep特製シールから、ランダムで1枚が入っています☆

ポケモン シールホルダーセット2025年夏!

発売日:2025年7月19日(土)

価格:990円(税込)

販売エリア:関東・中部・関西・中国・四国地区

デコキャラシールが80枚収納できる、デコキャラシールホルダーセットは、2025年7月19日より登場。

シールホルダーには、うずまきデニッシュ(ミルク・チョコ)と、Pokémon Sleep特製シール1枚が入っています!

ポケモンたちの特製のデコキャラシールが入った、ゲームに登場する料理の味をイメージしたパンや、パンとシールホルダーのセットが登場。

第一屋製パンの『Pokémon Sleep』デザイン「ポケモンパン」は、2025年7月1日より発売です☆

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 寝顔デザインのシール付き!第一屋製パン『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』デザイン「ポケモンパン」 appeared first on Dtimes.