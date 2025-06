キム・ゴウンさん(左)とノ・サンヒョンさん=矢部志保撮影

韓国映画「ラブ・イン・ザ・ビッグシティ」が、日本では6月13日から全国公開されました。世界3大文学賞の「国際ブッカー賞」などにノミネートされた韓国のベストセラー小説『大都会の愛し方』(パク・サンヨン著、邦訳は亜紀書房刊)を、実力派キム・ゴウンさんと新鋭ノ・サンヒョンさんの主演で映画化。「韓国のゴールデングローブ賞」と言われる百想芸術大賞で5部門にノミネートされた話題作です。日本公開直前に来日した2人に、映画で描かれた「男女の絆」や役作り、大事にしている「自分らしさ」について聞きました。(文:かわむらあみり 写真:矢部志保)

(あらすじ)

他人の目を気にせず自由奔放に生きるク・ジェヒ(キム・ゴウン)と、ゲイであることを隠し孤独に生きるチャン・フンス(ノ・サンヒョン)。正反対の者同士が出会い一緒に暮らすなか、2人はお互いの「自分らしさ」を励まし合うかけがえのない存在となっていく。大学を卒業しそれぞれの道に進んでも、関係は変わらないはずだった。しかし、社会に出た2人に人生の大きな転機が突き付けられ、大切な友情に思いがけない危機が降りかかる──。

現実でもこういう友達がいたらいい

――本作は、ベストセラー連作小説『大都会の愛し方』の「ジェヒ」の章をイ・オニ監督により映画化されました。原作または脚本を読んだ感想から教えてください。

ノ・サンヒョン(以下「ノ」) 原作は一部だけを読みました。というのは、僕が演じたフンスという役は、原作では名前からして異なる設定になっていたので、できるだけ脚本に書かれている役に集中しようと思ったからです。脚本を読んだ時は、秘密を抱える彼の姿が率直に描かれていると感じましたし、全般的にストーリーがとても面白く、意味も深い。そして感動的な部分も多いと感じました。最後のあるシーンやその後に流れるナレーションについて、脚本を読んだ段階で涙してしまうこともあったほどです。

キム・ゴウン(以下「キム」) 私も、原作と今回の映画の内容は方向性が違う形で脚色されていると事前に聞いていたので、まず脚本から読みました。より集中して読み込んでいくと、脚本には2人のキャラクターや特徴が明確に描かれていて、脚本を読むだけで十分だと感じたんです。そして2人の関係性がとてもうらやましくなって、現実でもジェヒとフンスのような関係の中に自分も身を置きたい、こういう友達がいたらいいな、という気持ちになるストーリーでした。

「あなたらしさがなんで弱みなの?」

――ジェヒとフンスという役柄をどのように作っていきましたか。

ノ フンスという人物は、ゲイという特徴を持っているので、より詳しく情報を得るために、性的マイノリティーの方たちと実際にお会いして、いろいろな話をうかがいました。成長してきた過程で感じたもどかしさや恥ずかしさ、孤立しているという感覚について、より理解しようと務めました。

キム ジェヒという人物の性格はある程度脚本に書かれていたのですが、私が集中的に考えたのは、ジェヒは私たちと同じなんだ、ということ。誰でも経験する20代の不安定さを彼女も経験していますし、自分は何が好きなんだろう、自分はどんな人なんだろう、ということを知っていく過程にある。まさに青春の真っただ中にいる、という点を集中して演じていました。

ジェヒは社会に第一歩を踏み出したことによって、たくさんの葛藤を抱えます。もともと自己肯定感が低い彼女が奮闘し、困難を乗り越えていき、自分の愛し方を見つけていく。映画を観てくださる方も、彼女の性格そのものを追うというよりも、私も不安定な頃があったな、と20代の頃の自分を思い起こすように共感していただけるようなところが、この作品のポイントになっているのではないかと。ジェヒがフンスに「あなたらしさがなんで弱みなの?」と言うセリフがあるのですが、この言葉は誰にでも通じるものだと思いました。

――個性の強さを持つ2人の「男女の絆」については、どのようにとらえて演じましたか?

ノ ジェヒとフンスにおいては、はっきりと男女の関係かと言われると、それは少しわからないところがあります。フンスは性的指向が他の人とは違っているので、2人はお互いを異性としてはとらえてはいなかったのではないかなと。でも2人の間には確固たる絆があって、それはお互いに未熟なところ、欠けているところをちゃんと理解し合うことができるので、人間的な愛情を感じている。そのきっかけがいくつもあったと思います。だからこそ、2人がしっかりとした友情を築くことができたのだととらえて演じました。

キム “男女の間に友情は芽生えるのか?”というのは、長い間の難題の一つでもありますよね。性的なアイデンティティーがまったく違うジェヒとフンスですが、私は人間と人間が、例えば性格や価値観などが合うのであれば、男女でもいい友達になれると思います。フンスはジェヒと性的なアイデンティティーが違ったからこそ、プレッシャーなく仲良くなれて。2人は、男女の絆というよりも、人と人が出会ったことによる絆が強かったのだととらえて演じました。

できる限り一緒に食事をした

――そんな絆の強い2人を演じるうえで、現場ではどんなコミュニケーションを取っていましたか。

ノ 人見知りなので、最初はあまり話せませんでしたが、撮影に入る前に2人でいろいろな話をしたり、一緒に食事をしたり。あとは映画の撮影チームのみなさんとも一緒にクラブに行って楽しい時間を過ごして仲良くなりました。撮影の序盤では、ジェヒの家のセットで撮影することがたくさんあったのですが、その時に急速に仲良くなれたと思います。最初のシーンを撮った時に「キム・ゴウンさんとは気が合うな」と確信できた通り、ずっと気持ちよく撮影できました。

キム ジェヒの家での撮影シーンが映画でも大事な部分になっていたかと思います。その撮影ではやはり2人の息を合わせることがとても大事で、日本にも一緒にご飯を食べると仲良くなるという言葉があるかどうかわかりませんが、韓国では家族のことを「シック」と言って、漢字では「食口=食べる口」と書くんです。そのくらい、ご飯を一緒に食べることによって仲良くなれると言われているので、できる限り一緒に食事をするようにしました。

――そうして撮影された本作で、ノ・サンヒョンさんは青龍映画賞の新人俳優賞を受賞。キム・ゴウンさんは昨年、映画「破墓/パミョ」で百想芸術大賞の女性最優秀演技賞を受賞され、本作も同大賞で5部門にノミネートされました。賞の獲得について意識していましたか?

ノ この作品で新人賞を獲れるなんて考えてもいませんでした。撮影の時は、本当に演技だけに集中しているので、賞についてはまったく意識していなかったです。

キム 賞をもらうかどうかはさておいて、その前の段階では、多くの人に作品を観てほしいという気持ちが大きいです。映画というのは大衆文化芸術なので、私たちがどんなにその作品に意味を込めたとしても、やはりみなさんに観てもらえないと意味がなくなってしまうので、まず多くの方に鑑賞してもらうことが大事。その次の段階に賞があると思っています。ですが、もちろん受賞できると嬉しいものですね。

今日の私が、私らしさ

――ジェヒとフンスを通してありのままの自分を肯定してくれる本作ですが、「自分らしさ」について信条のようなものはありますか?

ノ 難しい質問ですね。自分らしさを常に探しているところだともいえますし、探しきれないのが僕だとも思います。はっきりとはわかりませんが、自分自身と対話をしていくこと、それが自分を知る助けになるのかなと。そして、いろいろな人たちと話すことによっても、自分を見つけていく基準がわかるようにもなると思います。

キム 私は「今日の私に集中しよう」と思っているんです。今日の私は何を望んでいるのか、どんな考えを持っているのか。常に“今”に集中して「今日もよく生きよう」と考える。なので、未来に対しての心配はしない。そうして今日を頑張って生きたら、また、今日が明日になる。つまりは、今日の私が、私らしさだと思います。

――ところで最近、気になった本はありますか?

ノ 監督がくださった本の中で、仏教のさまざまな言葉が書かれている『超訳 ブッダの言葉 エッセンシャル版』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)という本を今は読んでいます。

キム 学生の頃は本当によく本を読んでいました。当時は本をたくさん読むともらえる賞があったんですが、常に本を読んでいたので、その賞をもらったことがあります。最近は出演作品の脚本を読むだけでも多くの時間を使うため、なかなか本を読む時間を捻出することが難しいのですが、本を読むことはいいことですよね。

お話を聞いた人キム・ゴウン

1991年7月2日生まれ、韓国・ソウル出身。 「ウンギョ 青い蜜」(2012)で映画デビュー。ドラマデビュー作「恋はチーズ・イン・ザ・トラップ」(2016)は第52回百想芸術大賞のテレビ部門で新人演技賞を受賞。以降、ドラマ「トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜」、「ユミの細胞たち」シリーズ(2021〜2022年)、「シスターズ」(2022)など多数主演。今後の待機作に、主演作「ウンジュンとサンヨン」、チョン・ドヨンと共演の「告白の代価(仮題)」がある。

ノ・サンヒョン

1990年7月19日生まれ、韓国出身。 2010年、アメリカ留学中に韓国でモデル活動をスタート。ファッショングラビアやミュージックビデオなどで活動後、「マトリックス」シリーズの監督としても知られるラナ&リリー・ウォシャウスキー姉妹が手がけたドラマ「センス8」(2015)でデビュー。Apple TV+「Pachinko パチンコ」シリーズ(2022、2024)で国際的な知名度を高めた。他に、「カーテンコール」(2022)、主演作「サウンドトラック #2」(2023)など。映画「ラブ・イン・ザ・ビッグシティ」では、第11回韓国映画製作家協会賞の新人俳優賞、第45回青龍映画賞の新人俳優賞を受賞。

インフォメーション映画「ラブ・イン・ザ・ビッグシティ」

2025年6月13日(金)全国公開

2024年/韓国映画/韓国語/1時間58分/カラー/1.85:1/5.1ch/字幕翻訳:本田恵子

原作:小説『大都会の愛し方』 より「ジェヒ」(パク・サンヨン著、オ・ヨンア訳/亜紀書房)

監督:イ・オニ 出演:キム・ゴウン、ノ・サンヒョン他

提供:KDDI 配給:日活/KDDI

