¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬ÄÌ»»£³£°£°ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¡£Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¢¥á¥Ã¥·¤òÄ¶¤¨¤ë£³£·£°»î¹ç¤Ç¤ÎÃ£À®
¡¡¥¯¥é¥Ö£×ÇÕ£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÇÁÈºÇ½ªÀï¡Ê£²£¶Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£·Æü¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Ë£µ¡½£²¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¼ó°ÌÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¥Þ¥ó£Ã¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½£Æ£×¥¨¡¼¥ê¥ó¥°¥Ö¥é¥¦¥È¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬ÄÌ»»£³£°£°ÆÀÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤Ê·Á¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢±Ñ»æ¡Ö¥µ¥ó¡×¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â¹¬±¿¤Ê¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡££²£µºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËÄÌ»»£³£°£°¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¤³¤È¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó£Ã¤Ç¤Ï£±£´£µ»î¹ç¤Ç£±£²£³¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤ÈÂåÉ½¤Ç¤Î»î¹ç¤ò¹ç¤ï¤»£³£·£°»î¹ç¤Ç¤ÎÃ£À®¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½£Æ£×¥¯¥ê¥¹¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î£µ£µ£´»î¹ç¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½£Æ£×¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤Î£´£±£¸»î¹ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½£Æ£×¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Î£´£°£¹»î¹ç¤òÄ¶¤¨¤ë°Î¶È¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ï¢ÀïÏ¢¾¡¤Î¥Þ¥ó£Ã¤âÉÔ¿¶¤Çº£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤·¤À¤¬¡¢¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬Éü³è¤¹¤ì¤Ð¡¢À¤³¦À©ÇÆ¤â¤«¤Ê¤¦¤Ï¤º¤À¡£